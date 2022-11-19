النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
النيابة العامة تؤكد أن القضاء على الفساد أولوية وطنية وهدف مستدام

726 دليلًا وقرينة قوية من النيابة العامة ترسل ١٨ فاسدًا إلى السجن ٥٥ عامًا

الهلال الأحمر السعودي يفوز بجائزة شرطة دبي الدولية

أفضل مركز اتصال للجهات الحكومية

حصدت هيئة الهلال الأحمر السعودي، المركز الثاني، كأفضل مركز اتصال للجهات الحكومية، ضمن جائزة دبي الدولية لأفضل مراكز الاتصال.

وأعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، خلال حفل نظمته بدبي؛ الجهات الفائزة بجائزة شرطة دبي الدولية لأفضل مراكز الاتصال؛ حيث تعد الأولى من نوعها على مستوى المؤسسات الشرطية في العالم، ضمن ثلاث فئات تتمثل في: جائزة أفضل مركز اتصال شرطي، وأفضل مركز اتصال حكومي، وأفضل مركز اتصال في المؤسسات الخاصة وشبه الخاصة.

وتسلّم الجائزة ممثل هيئة الهلال الأحمر السعودي، مدير عام الإدارة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، م. عبدالإله الطويل، في الحفل الذي أُقيم الأسبوع الماضي في دبي.

وقال "الطويل": إن الجائزة تكليل للجهود التي تبذلها الهيئة في عملية تطوير الاتصال مع الجمهور، وجعله أسهل وأفضل في عملية التوصل لطالبي الخدمات الإسعافية.

ونوه إلى توجيهات رئيس الهيئة في رفع جودة الخدمات الاتصال مع الجمهور بشكل عام؛ من خلال تقديم الخدمات الإسعافية، وإدخال التقنية واستغلالها بالشكل الأمثل كعامل حاسم ومهم لتوفير المزيد من الوقت لدى المتصل والهيئة؛ حيث ساهمت حزمة من البرامج استحدثتها الهيئة على تذليل الصعوبات التي تواجه مراكز الاتصال وغرف العمليات التابعة للهيئة وطالب الخدمة.

وأضاف: تحولت الهيئة من العملية التقليدية في طلب المعلومات وترحيلها من خلال الاتصال الهاتفي، إلى العملية التقنية من خلال رصد المعلومات وتدوينها عبر تطبيق "أسعفني" و"المسعف الإلكتروني"، ونظام التتبع، إضافة لمؤشرات الأداء وقياس رضا المستفيد في خلق منظومة تعمل بشكل متكامل تعتمد على التقنية لتحسين زمن الاستجابة بأفضل ما يمكن.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز ساهم فيه الكل، بدءًا من تقنية المعلومات وشركة السحاب الوطنية والخدمات الإسعافية والعمليات المركزية، إضافة لمساهمة الفروع والزملاء العاملين في الميدان، مؤكدًا أن كل فرد يعمل تحت مظلة هيئة هو شريك في كل إنجاز للهلال الأحمر السعودي.

من جهة أخرى قال مشرف عام الجائزة، العميد الدكتور عبدالله عبدالرحمن بن سلطان: إن إطلاق الجائزة يستند إلى التجارب الناجحة والمبتكرة في مجال مراكز الاتصال، ويحفز المراكز بصور عامة على تطوير أدائها والارتقاء بمنظومة عملها، وهو ما ينعكس بالضرورة على المتعاملين إيجابًا.

كما يساهم في تطوير مسيرة التميز والريادة والتبادل المعرفي بين القطاعين العام والخاص، لاسيما والجائزة توفر بيئة تنافسية بين كافة دول العالم، لافتًا إلى أنها ستكون جائزة دورية تطلق كل عامين.

وأضاف "ابن سلطان" أن اختيار مراكز الاتصال الفائزة جرى وفقًا لمنهجية قياس واضحة ومحددة، اعتمدت على معايير ومقارنات واستبيانات كمية ونوعية، ومقابلات شخصية مع المشاركين خضعت لتقييم خاص من مقيمين دوليين.

هيئة الهلال الأحمر السعودي جائزة شرطة دبي الدولية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الهلال الأحمر السعودي يفوز بجائزة شرطة دبي الدولية
سبق

حصدت هيئة الهلال الأحمر السعودي، المركز الثاني، كأفضل مركز اتصال للجهات الحكومية، ضمن جائزة دبي الدولية لأفضل مراكز الاتصال.

وأعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، خلال حفل نظمته بدبي؛ الجهات الفائزة بجائزة شرطة دبي الدولية لأفضل مراكز الاتصال؛ حيث تعد الأولى من نوعها على مستوى المؤسسات الشرطية في العالم، ضمن ثلاث فئات تتمثل في: جائزة أفضل مركز اتصال شرطي، وأفضل مركز اتصال حكومي، وأفضل مركز اتصال في المؤسسات الخاصة وشبه الخاصة.

وتسلّم الجائزة ممثل هيئة الهلال الأحمر السعودي، مدير عام الإدارة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، م. عبدالإله الطويل، في الحفل الذي أُقيم الأسبوع الماضي في دبي.

وقال "الطويل": إن الجائزة تكليل للجهود التي تبذلها الهيئة في عملية تطوير الاتصال مع الجمهور، وجعله أسهل وأفضل في عملية التوصل لطالبي الخدمات الإسعافية.

ونوه إلى توجيهات رئيس الهيئة في رفع جودة الخدمات الاتصال مع الجمهور بشكل عام؛ من خلال تقديم الخدمات الإسعافية، وإدخال التقنية واستغلالها بالشكل الأمثل كعامل حاسم ومهم لتوفير المزيد من الوقت لدى المتصل والهيئة؛ حيث ساهمت حزمة من البرامج استحدثتها الهيئة على تذليل الصعوبات التي تواجه مراكز الاتصال وغرف العمليات التابعة للهيئة وطالب الخدمة.

وأضاف: تحولت الهيئة من العملية التقليدية في طلب المعلومات وترحيلها من خلال الاتصال الهاتفي، إلى العملية التقنية من خلال رصد المعلومات وتدوينها عبر تطبيق "أسعفني" و"المسعف الإلكتروني"، ونظام التتبع، إضافة لمؤشرات الأداء وقياس رضا المستفيد في خلق منظومة تعمل بشكل متكامل تعتمد على التقنية لتحسين زمن الاستجابة بأفضل ما يمكن.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز ساهم فيه الكل، بدءًا من تقنية المعلومات وشركة السحاب الوطنية والخدمات الإسعافية والعمليات المركزية، إضافة لمساهمة الفروع والزملاء العاملين في الميدان، مؤكدًا أن كل فرد يعمل تحت مظلة هيئة هو شريك في كل إنجاز للهلال الأحمر السعودي.

من جهة أخرى قال مشرف عام الجائزة، العميد الدكتور عبدالله عبدالرحمن بن سلطان: إن إطلاق الجائزة يستند إلى التجارب الناجحة والمبتكرة في مجال مراكز الاتصال، ويحفز المراكز بصور عامة على تطوير أدائها والارتقاء بمنظومة عملها، وهو ما ينعكس بالضرورة على المتعاملين إيجابًا.

كما يساهم في تطوير مسيرة التميز والريادة والتبادل المعرفي بين القطاعين العام والخاص، لاسيما والجائزة توفر بيئة تنافسية بين كافة دول العالم، لافتًا إلى أنها ستكون جائزة دورية تطلق كل عامين.

وأضاف "ابن سلطان" أن اختيار مراكز الاتصال الفائزة جرى وفقًا لمنهجية قياس واضحة ومحددة، اعتمدت على معايير ومقارنات واستبيانات كمية ونوعية، ومقابلات شخصية مع المشاركين خضعت لتقييم خاص من مقيمين دوليين.

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
05:14 PM

الهلال الأحمر السعودي يفوز بجائزة شرطة دبي الدولية

أفضل مركز اتصال للجهات الحكومية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
91

حصدت هيئة الهلال الأحمر السعودي، المركز الثاني، كأفضل مركز اتصال للجهات الحكومية، ضمن جائزة دبي الدولية لأفضل مراكز الاتصال.

وأعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، خلال حفل نظمته بدبي؛ الجهات الفائزة بجائزة شرطة دبي الدولية لأفضل مراكز الاتصال؛ حيث تعد الأولى من نوعها على مستوى المؤسسات الشرطية في العالم، ضمن ثلاث فئات تتمثل في: جائزة أفضل مركز اتصال شرطي، وأفضل مركز اتصال حكومي، وأفضل مركز اتصال في المؤسسات الخاصة وشبه الخاصة.

وتسلّم الجائزة ممثل هيئة الهلال الأحمر السعودي، مدير عام الإدارة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، م. عبدالإله الطويل، في الحفل الذي أُقيم الأسبوع الماضي في دبي.

وقال "الطويل": إن الجائزة تكليل للجهود التي تبذلها الهيئة في عملية تطوير الاتصال مع الجمهور، وجعله أسهل وأفضل في عملية التوصل لطالبي الخدمات الإسعافية.

ونوه إلى توجيهات رئيس الهيئة في رفع جودة الخدمات الاتصال مع الجمهور بشكل عام؛ من خلال تقديم الخدمات الإسعافية، وإدخال التقنية واستغلالها بالشكل الأمثل كعامل حاسم ومهم لتوفير المزيد من الوقت لدى المتصل والهيئة؛ حيث ساهمت حزمة من البرامج استحدثتها الهيئة على تذليل الصعوبات التي تواجه مراكز الاتصال وغرف العمليات التابعة للهيئة وطالب الخدمة.

وأضاف: تحولت الهيئة من العملية التقليدية في طلب المعلومات وترحيلها من خلال الاتصال الهاتفي، إلى العملية التقنية من خلال رصد المعلومات وتدوينها عبر تطبيق "أسعفني" و"المسعف الإلكتروني"، ونظام التتبع، إضافة لمؤشرات الأداء وقياس رضا المستفيد في خلق منظومة تعمل بشكل متكامل تعتمد على التقنية لتحسين زمن الاستجابة بأفضل ما يمكن.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز ساهم فيه الكل، بدءًا من تقنية المعلومات وشركة السحاب الوطنية والخدمات الإسعافية والعمليات المركزية، إضافة لمساهمة الفروع والزملاء العاملين في الميدان، مؤكدًا أن كل فرد يعمل تحت مظلة هيئة هو شريك في كل إنجاز للهلال الأحمر السعودي.

من جهة أخرى قال مشرف عام الجائزة، العميد الدكتور عبدالله عبدالرحمن بن سلطان: إن إطلاق الجائزة يستند إلى التجارب الناجحة والمبتكرة في مجال مراكز الاتصال، ويحفز المراكز بصور عامة على تطوير أدائها والارتقاء بمنظومة عملها، وهو ما ينعكس بالضرورة على المتعاملين إيجابًا.

كما يساهم في تطوير مسيرة التميز والريادة والتبادل المعرفي بين القطاعين العام والخاص، لاسيما والجائزة توفر بيئة تنافسية بين كافة دول العالم، لافتًا إلى أنها ستكون جائزة دورية تطلق كل عامين.

وأضاف "ابن سلطان" أن اختيار مراكز الاتصال الفائزة جرى وفقًا لمنهجية قياس واضحة ومحددة، اعتمدت على معايير ومقارنات واستبيانات كمية ونوعية، ومقابلات شخصية مع المشاركين خضعت لتقييم خاص من مقيمين دوليين.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,683
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,442
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,821
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,124

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة