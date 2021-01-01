وذكر المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظات المهد وبدر ووادي الفرع تتضمن أمطارًا رعدية.

"الوطني للأرصاد": أمطار على "المهد وبدر ووادي الفرع" وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-01-01 أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظات المهد وبدر ووادي الفرع تتضمن أمطارًا رعدية. وذكر المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

01 يناير 2021 - 17 جمادى الأول 1442 02:08 PM

"الوطني للأرصاد": أمطار على "المهد وبدر ووادي الفرع" مصحوبة برياح سطحية.. والحالة تستمر حتى 8 مساء





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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظات المهد وبدر ووادي الفرع تتضمن أمطارًا رعدية.

وذكر المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.