السعودية تؤكد أنها سترد بحزم وقوة على الممارسات والأعمال الجبانة لميليشيا الحوثي الإرهابية

شدَّدت على موقفها الرافض وإدانتها للهجمات العدوانية على المملكة والإمارات التي تُنفِّذها قوى الشر

أكدت المملكة العربية السعودية أنها سترد بكل حزم وقوة على جميع الممارسات والأعمال الإرهابية الجبانة التي تتعرَّض لها من قِبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، التي تستهدف الأبرياء والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية على أراضيها، وتُهدِّد السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأوضحت وزارة الخارجية أن السعودية تعرَّضت للعديد من الهجمات الإرهابية من قِبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، منها ما تعرَّضت له أمس بمجموع (8) طائرات مُسيَّرة مفخخة، استهدفت المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة. وقد نجحت قوات التحالف في التصدي لها. وكذلك الهجوم العدائي الآثم على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة باستهداف منشأتَيْن اقتصاديتَيْن، واستهداف مطار أبوظبي الدولي بثلاث طائرات مُسيَّرة مفخخة، نتج منه وفاة عدد من المدنين الأبرياء، وإصابة آخرين، الذي تبنته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وشددت السعودية على موقفها الرافض وإدانتها لكل الهجمات الإرهابية العدوانية على السعودية والإمارات، التي تُنفِّذها قوى الشر والإرهاب التي عاثت في اليمن الشقيق فسادًا؛ فقتلت أبناء الشعب اليمني العزيز، واستمرت في نشر أعمالها الإرهابية بهدف زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.

وأشارت السعودية إلى أنها قدمت العديد من المبادرات السياسية للوصول إلى حل سياسي شامل، يجمع الأطراف اليمنية كافة، إلا أن ميليشيا الحوثي واصلت تعنتها بتنفيذ الهجمات الجبانة على أراضي السعودية والإمارات، واستهداف خطوط الملاحة الدولية، وتعطيل المساعدات الإنسانية، مواصلة بذلك انتهاكها الصارخ لجميع القوانين والأعراف الدولية.