النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السعودية تؤكد أنها سترد بحزم وقوة على الممارسات والأعمال الجبانة لميليشيا الحوثي الإرهابية

شدَّدت على موقفها الرافض وإدانتها للهجمات العدوانية على المملكة والإمارات التي تُنفِّذها قوى الشر

أكدت المملكة العربية السعودية أنها سترد بكل حزم وقوة على جميع الممارسات والأعمال الإرهابية الجبانة التي تتعرَّض لها من قِبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، التي تستهدف الأبرياء والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية على أراضيها، وتُهدِّد السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأوضحت وزارة الخارجية أن السعودية تعرَّضت للعديد من الهجمات الإرهابية من قِبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، منها ما تعرَّضت له أمس بمجموع (8) طائرات مُسيَّرة مفخخة، استهدفت المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة. وقد نجحت قوات التحالف في التصدي لها. وكذلك الهجوم العدائي الآثم على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة باستهداف منشأتَيْن اقتصاديتَيْن، واستهداف مطار أبوظبي الدولي بثلاث طائرات مُسيَّرة مفخخة، نتج منه وفاة عدد من المدنين الأبرياء، وإصابة آخرين، الذي تبنته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وشددت السعودية على موقفها الرافض وإدانتها لكل الهجمات الإرهابية العدوانية على السعودية والإمارات، التي تُنفِّذها قوى الشر والإرهاب التي عاثت في اليمن الشقيق فسادًا؛ فقتلت أبناء الشعب اليمني العزيز، واستمرت في نشر أعمالها الإرهابية بهدف زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.

وأشارت السعودية إلى أنها قدمت العديد من المبادرات السياسية للوصول إلى حل سياسي شامل، يجمع الأطراف اليمنية كافة، إلا أن ميليشيا الحوثي واصلت تعنتها بتنفيذ الهجمات الجبانة على أراضي السعودية والإمارات، واستهداف خطوط الملاحة الدولية، وتعطيل المساعدات الإنسانية، مواصلة بذلك انتهاكها الصارخ لجميع القوانين والأعراف الدولية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
السعودية تؤكد أنها سترد بحزم وقوة على الممارسات والأعمال الجبانة لميليشيا الحوثي الإرهابية
سبق

أكدت المملكة العربية السعودية أنها سترد بكل حزم وقوة على جميع الممارسات والأعمال الإرهابية الجبانة التي تتعرَّض لها من قِبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، التي تستهدف الأبرياء والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية على أراضيها، وتُهدِّد السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأوضحت وزارة الخارجية أن السعودية تعرَّضت للعديد من الهجمات الإرهابية من قِبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، منها ما تعرَّضت له أمس بمجموع (8) طائرات مُسيَّرة مفخخة، استهدفت المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة. وقد نجحت قوات التحالف في التصدي لها. وكذلك الهجوم العدائي الآثم على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة باستهداف منشأتَيْن اقتصاديتَيْن، واستهداف مطار أبوظبي الدولي بثلاث طائرات مُسيَّرة مفخخة، نتج منه وفاة عدد من المدنين الأبرياء، وإصابة آخرين، الذي تبنته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وشددت السعودية على موقفها الرافض وإدانتها لكل الهجمات الإرهابية العدوانية على السعودية والإمارات، التي تُنفِّذها قوى الشر والإرهاب التي عاثت في اليمن الشقيق فسادًا؛ فقتلت أبناء الشعب اليمني العزيز، واستمرت في نشر أعمالها الإرهابية بهدف زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.

وأشارت السعودية إلى أنها قدمت العديد من المبادرات السياسية للوصول إلى حل سياسي شامل، يجمع الأطراف اليمنية كافة، إلا أن ميليشيا الحوثي واصلت تعنتها بتنفيذ الهجمات الجبانة على أراضي السعودية والإمارات، واستهداف خطوط الملاحة الدولية، وتعطيل المساعدات الإنسانية، مواصلة بذلك انتهاكها الصارخ لجميع القوانين والأعراف الدولية.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
01:50 AM
اخر تعديل
18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
02:02 AM

السعودية تؤكد أنها سترد بحزم وقوة على الممارسات والأعمال الجبانة لميليشيا الحوثي الإرهابية

شدَّدت على موقفها الرافض وإدانتها للهجمات العدوانية على المملكة والإمارات التي تُنفِّذها قوى الشر

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
120

أكدت المملكة العربية السعودية أنها سترد بكل حزم وقوة على جميع الممارسات والأعمال الإرهابية الجبانة التي تتعرَّض لها من قِبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، التي تستهدف الأبرياء والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية على أراضيها، وتُهدِّد السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأوضحت وزارة الخارجية أن السعودية تعرَّضت للعديد من الهجمات الإرهابية من قِبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، منها ما تعرَّضت له أمس بمجموع (8) طائرات مُسيَّرة مفخخة، استهدفت المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة. وقد نجحت قوات التحالف في التصدي لها. وكذلك الهجوم العدائي الآثم على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة باستهداف منشأتَيْن اقتصاديتَيْن، واستهداف مطار أبوظبي الدولي بثلاث طائرات مُسيَّرة مفخخة، نتج منه وفاة عدد من المدنين الأبرياء، وإصابة آخرين، الذي تبنته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وشددت السعودية على موقفها الرافض وإدانتها لكل الهجمات الإرهابية العدوانية على السعودية والإمارات، التي تُنفِّذها قوى الشر والإرهاب التي عاثت في اليمن الشقيق فسادًا؛ فقتلت أبناء الشعب اليمني العزيز، واستمرت في نشر أعمالها الإرهابية بهدف زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.

وأشارت السعودية إلى أنها قدمت العديد من المبادرات السياسية للوصول إلى حل سياسي شامل، يجمع الأطراف اليمنية كافة، إلا أن ميليشيا الحوثي واصلت تعنتها بتنفيذ الهجمات الجبانة على أراضي السعودية والإمارات، واستهداف خطوط الملاحة الدولية، وتعطيل المساعدات الإنسانية، مواصلة بذلك انتهاكها الصارخ لجميع القوانين والأعراف الدولية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,641
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,515
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,820
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,696

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة