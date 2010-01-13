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بنسخة أسخن أغنى وأطعم.. "ماكدونالدز" تطور البرجر المفضل لديك

في المنطقة الغربية والجنوبية وبعد أخذ آراء وملاحظات زبائنها بعين الاعتبار

طوّرت ماكدونالدز السعودية في المنطقة الغربية والجنوبية، البرجر المفضّل لدى عملائها بتقديم نسخة أسخن، أغنى وأطعم في كلّ من البيج ماك الشهير، ودبل تشيز برجر، وكوارتر باوندر.

فبعد أخذ آراء وملاحظات زبائنها بعين الاعتبار، أعادت ماكدونالدز السعودية النظر بكيفية طهي البرجر الأيقوني لديها وتوصّلت إلى تطوير طريقة تجعله أفضل وألذ. ومن خلال مجموعة متنوعة من التعديلات والتغييرات الصغيرة، تقدّم ماكدونالدز السعودية الآن تجربة محسّنة وأكثر لذة لعملائها، مع الحرص على تقديم أفضل أنواع البرجر باستمرار.

ويمكن لعشّاق برجر اللحم أن يتوقعوا جبنًا أكثر سخونة وذوبان، تكمله حرارة لحم البقر الطري والخبز المحمّص. وخلال الإجراءات الطهي المُحسَّنة، أصبح اللحم البقري الحلال 100٪ أكثر سخونة . والآن توضع شرائح البصل مباشرة على قطع اللحم البقري عند شويها للحصول على نكهة إضافية شهية. كما أن الخبز الذهبي الجديد يتميّز بطراوة لا مثيل لها ومحمص بشكل طازج. ولتجربة أكثر لذّة، تم إضافة المزيد من صلصة بيج ماك الشهيرة والمحبوبة إلى بيج ماك الشهير، لمرافقة كل قضمة حتى يتمكن العملاء من الاستمتاع نكهته أكثر.

وقال نائب المدير العام لشركة رضا للخدمات الغذائية المحدودة – ماكدونالدز السعودية في المنطقة الغربية والجنوبية محمد علي رضا: "نلتزم دائمًا في ماكدونالدز أن يحصل كل عميل على البرجر المفضّل لديه بالطريقة التي يحبها، ولهذا السبب قمنا بتطوير وصفتنا وإضافة عناصر مختلفة بالطريقة التي يفضلها عملاؤنا ويقدّرونها في تجربتهم. هذا هو جوهر ما فعلناه. تغييرات صغيرة تجعل المذاق أعظم. والنتيجة بسيطة: برجر أسخن..أغنى..أطعم."


للتعرّف أكثر على هذه الإضافات والتغييرات اللذيذة، تفضل بزيارة موقعنا على الإنترنت عبر الرابط التالي: https://www.mcdonalds.com/sa/ar-sa/jeddah/best-burger.htm

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بنسخة أسخن أغنى وأطعم.. "ماكدونالدز" تطور البرجر المفضل لديك
سبق

طوّرت ماكدونالدز السعودية في المنطقة الغربية والجنوبية، البرجر المفضّل لدى عملائها بتقديم نسخة أسخن، أغنى وأطعم في كلّ من البيج ماك الشهير، ودبل تشيز برجر، وكوارتر باوندر.

فبعد أخذ آراء وملاحظات زبائنها بعين الاعتبار، أعادت ماكدونالدز السعودية النظر بكيفية طهي البرجر الأيقوني لديها وتوصّلت إلى تطوير طريقة تجعله أفضل وألذ. ومن خلال مجموعة متنوعة من التعديلات والتغييرات الصغيرة، تقدّم ماكدونالدز السعودية الآن تجربة محسّنة وأكثر لذة لعملائها، مع الحرص على تقديم أفضل أنواع البرجر باستمرار.

ويمكن لعشّاق برجر اللحم أن يتوقعوا جبنًا أكثر سخونة وذوبان، تكمله حرارة لحم البقر الطري والخبز المحمّص. وخلال الإجراءات الطهي المُحسَّنة، أصبح اللحم البقري الحلال 100٪ أكثر سخونة . والآن توضع شرائح البصل مباشرة على قطع اللحم البقري عند شويها للحصول على نكهة إضافية شهية. كما أن الخبز الذهبي الجديد يتميّز بطراوة لا مثيل لها ومحمص بشكل طازج. ولتجربة أكثر لذّة، تم إضافة المزيد من صلصة بيج ماك الشهيرة والمحبوبة إلى بيج ماك الشهير، لمرافقة كل قضمة حتى يتمكن العملاء من الاستمتاع نكهته أكثر.

وقال نائب المدير العام لشركة رضا للخدمات الغذائية المحدودة – ماكدونالدز السعودية في المنطقة الغربية والجنوبية محمد علي رضا: "نلتزم دائمًا في ماكدونالدز أن يحصل كل عميل على البرجر المفضّل لديه بالطريقة التي يحبها، ولهذا السبب قمنا بتطوير وصفتنا وإضافة عناصر مختلفة بالطريقة التي يفضلها عملاؤنا ويقدّرونها في تجربتهم. هذا هو جوهر ما فعلناه. تغييرات صغيرة تجعل المذاق أعظم. والنتيجة بسيطة: برجر أسخن..أغنى..أطعم."


للتعرّف أكثر على هذه الإضافات والتغييرات اللذيذة، تفضل بزيارة موقعنا على الإنترنت عبر الرابط التالي: https://www.mcdonalds.com/sa/ar-sa/jeddah/best-burger.htm

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
06:47 PM

بنسخة أسخن أغنى وأطعم.. "ماكدونالدز" تطور البرجر المفضل لديك

في المنطقة الغربية والجنوبية وبعد أخذ آراء وملاحظات زبائنها بعين الاعتبار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طوّرت ماكدونالدز السعودية في المنطقة الغربية والجنوبية، البرجر المفضّل لدى عملائها بتقديم نسخة أسخن، أغنى وأطعم في كلّ من البيج ماك الشهير، ودبل تشيز برجر، وكوارتر باوندر.

فبعد أخذ آراء وملاحظات زبائنها بعين الاعتبار، أعادت ماكدونالدز السعودية النظر بكيفية طهي البرجر الأيقوني لديها وتوصّلت إلى تطوير طريقة تجعله أفضل وألذ. ومن خلال مجموعة متنوعة من التعديلات والتغييرات الصغيرة، تقدّم ماكدونالدز السعودية الآن تجربة محسّنة وأكثر لذة لعملائها، مع الحرص على تقديم أفضل أنواع البرجر باستمرار.

ويمكن لعشّاق برجر اللحم أن يتوقعوا جبنًا أكثر سخونة وذوبان، تكمله حرارة لحم البقر الطري والخبز المحمّص. وخلال الإجراءات الطهي المُحسَّنة، أصبح اللحم البقري الحلال 100٪ أكثر سخونة . والآن توضع شرائح البصل مباشرة على قطع اللحم البقري عند شويها للحصول على نكهة إضافية شهية. كما أن الخبز الذهبي الجديد يتميّز بطراوة لا مثيل لها ومحمص بشكل طازج. ولتجربة أكثر لذّة، تم إضافة المزيد من صلصة بيج ماك الشهيرة والمحبوبة إلى بيج ماك الشهير، لمرافقة كل قضمة حتى يتمكن العملاء من الاستمتاع نكهته أكثر.

وقال نائب المدير العام لشركة رضا للخدمات الغذائية المحدودة – ماكدونالدز السعودية في المنطقة الغربية والجنوبية محمد علي رضا: "نلتزم دائمًا في ماكدونالدز أن يحصل كل عميل على البرجر المفضّل لديه بالطريقة التي يحبها، ولهذا السبب قمنا بتطوير وصفتنا وإضافة عناصر مختلفة بالطريقة التي يفضلها عملاؤنا ويقدّرونها في تجربتهم. هذا هو جوهر ما فعلناه. تغييرات صغيرة تجعل المذاق أعظم. والنتيجة بسيطة: برجر أسخن..أغنى..أطعم."


للتعرّف أكثر على هذه الإضافات والتغييرات اللذيذة، تفضل بزيارة موقعنا على الإنترنت عبر الرابط التالي: https://www.mcdonalds.com/sa/ar-sa/jeddah/best-burger.htm

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