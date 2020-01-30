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جدة تشهد تنفيذ شرع الله في "اليمنية" قاتلة زوجها "السعودي" طعناً بسكين

حكم مؤيد من محكمتي الاستئناف والعليا.. وأمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً

نفذت وزارة الداخلية، اليوم، في جدة حكم القتل قصاصاً في امرأة يمنية الجنسية قتلت زوجها -سعودي الجنسية- وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات أدت إلى وفاته.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في امرأة قتلت زوجها في محافظة جدة، بمنطقة مكة المكرمة فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}... الآية.

وقال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.

أقدمت عائشة أحمد عمر باحسين -يمنية الجنسية- على قتل زوجها أحمد بن عمر بن محمد بافرط -سعودي الجنسية- وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات أدّت إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكّنت سلطات الأمن من القبض على الجانية المذكورة، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها، وبإحالتها إلى المحكمة الجزائية صدر بحقها صك يقضي بثبوت ما نُسِب إليها، والحكم بقتلها قصاصاً، وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيّد من مرجعه بحق الجانية المذكورة.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجانية عائشة أحمد عمر باحسين -يمنية الجنسية- اليوم الخميس 5/ 6/ 1441هـ، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

وزارة الداخلية جدة

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جدة تشهد تنفيذ شرع الله في "اليمنية" قاتلة زوجها "السعودي" طعناً بسكين
سبق

نفذت وزارة الداخلية، اليوم، في جدة حكم القتل قصاصاً في امرأة يمنية الجنسية قتلت زوجها -سعودي الجنسية- وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات أدت إلى وفاته.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في امرأة قتلت زوجها في محافظة جدة، بمنطقة مكة المكرمة فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}... الآية.

وقال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.

أقدمت عائشة أحمد عمر باحسين -يمنية الجنسية- على قتل زوجها أحمد بن عمر بن محمد بافرط -سعودي الجنسية- وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات أدّت إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكّنت سلطات الأمن من القبض على الجانية المذكورة، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها، وبإحالتها إلى المحكمة الجزائية صدر بحقها صك يقضي بثبوت ما نُسِب إليها، والحكم بقتلها قصاصاً، وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيّد من مرجعه بحق الجانية المذكورة.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجانية عائشة أحمد عمر باحسين -يمنية الجنسية- اليوم الخميس 5/ 6/ 1441هـ، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
02:23 PM

جدة تشهد تنفيذ شرع الله في "اليمنية" قاتلة زوجها "السعودي" طعناً بسكين

حكم مؤيد من محكمتي الاستئناف والعليا.. وأمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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نفذت وزارة الداخلية، اليوم، في جدة حكم القتل قصاصاً في امرأة يمنية الجنسية قتلت زوجها -سعودي الجنسية- وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات أدت إلى وفاته.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في امرأة قتلت زوجها في محافظة جدة، بمنطقة مكة المكرمة فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}... الآية.

وقال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.

أقدمت عائشة أحمد عمر باحسين -يمنية الجنسية- على قتل زوجها أحمد بن عمر بن محمد بافرط -سعودي الجنسية- وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات أدّت إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكّنت سلطات الأمن من القبض على الجانية المذكورة، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها، وبإحالتها إلى المحكمة الجزائية صدر بحقها صك يقضي بثبوت ما نُسِب إليها، والحكم بقتلها قصاصاً، وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيّد من مرجعه بحق الجانية المذكورة.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجانية عائشة أحمد عمر باحسين -يمنية الجنسية- اليوم الخميس 5/ 6/ 1441هـ، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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