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بالصور.. "شبابية" تندحة عسير تطلق ثلاث مبادرات في أول يوم لعيد الفطر

استهدفت ثلاثة الآف مصلٍ وجاءت تفاعلية وتوعوية وإرشادية

أطلقت اللجنة الشبابية بمركز تندحة بمنطقة عسير اليوم ثلاث مبادرات ترامنًا مع عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك برعاية وحضور رئيس مركز تندحة رئيس اللجنة الشبابية نايف بن دشان العبيدي وبمتابعة وحضور أمين اللجنة الدكتور سلطان بن عبدالرحمن أبوجرفة وكافة أعضاء اللجنة الشبابية.

وفي التفاصيل، جاءت المبادرة الأولى بتجهيز احتياجات مصلى العيد الرئيسي بالمركز والذي يتسع لثلاثة آلاف مصلٍ، فيما جاءت المبادرة الثانية بمعايدة الأهالي والعمالة الوافدة وتقديم الهدايا لهم تحت شعار بعنوان: (عيدنا بحذر) لتوعية المجتمع بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة.

وجاءت المبادرة الثالثة والأخيرة بعنوان (حماة الوطن أنتم عيدنا)، وتمثلت في زياره اللجنة برعاية رئيسها رئيس المركز وأمينها وكافة أعضائها لجميع الجهات الأمنية بمركز تندحة في مقراتهم وتقديم المعايدة والهدايا لهم تقديرًا وعرفانًا لدورهم الأمني.

يذكر أن اللجنة الشبابية بالمركز تميزت عن غيرها في المنطقة بتقديم مبادرات متميزة وفريدة من نوعها خلال الأيام الماضية على الرغم من حداثتها.

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بالصور.. "شبابية" تندحة عسير تطلق ثلاث مبادرات في أول يوم لعيد الفطر
سبق

أطلقت اللجنة الشبابية بمركز تندحة بمنطقة عسير اليوم ثلاث مبادرات ترامنًا مع عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك برعاية وحضور رئيس مركز تندحة رئيس اللجنة الشبابية نايف بن دشان العبيدي وبمتابعة وحضور أمين اللجنة الدكتور سلطان بن عبدالرحمن أبوجرفة وكافة أعضاء اللجنة الشبابية.

وفي التفاصيل، جاءت المبادرة الأولى بتجهيز احتياجات مصلى العيد الرئيسي بالمركز والذي يتسع لثلاثة آلاف مصلٍ، فيما جاءت المبادرة الثانية بمعايدة الأهالي والعمالة الوافدة وتقديم الهدايا لهم تحت شعار بعنوان: (عيدنا بحذر) لتوعية المجتمع بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة.

وجاءت المبادرة الثالثة والأخيرة بعنوان (حماة الوطن أنتم عيدنا)، وتمثلت في زياره اللجنة برعاية رئيسها رئيس المركز وأمينها وكافة أعضائها لجميع الجهات الأمنية بمركز تندحة في مقراتهم وتقديم المعايدة والهدايا لهم تقديرًا وعرفانًا لدورهم الأمني.

يذكر أن اللجنة الشبابية بالمركز تميزت عن غيرها في المنطقة بتقديم مبادرات متميزة وفريدة من نوعها خلال الأيام الماضية على الرغم من حداثتها.

13 مايو 2021 - 1 شوّال 1442
04:16 PM

بالصور.. "شبابية" تندحة عسير تطلق ثلاث مبادرات في أول يوم لعيد الفطر

استهدفت ثلاثة الآف مصلٍ وجاءت تفاعلية وتوعوية وإرشادية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت اللجنة الشبابية بمركز تندحة بمنطقة عسير اليوم ثلاث مبادرات ترامنًا مع عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك برعاية وحضور رئيس مركز تندحة رئيس اللجنة الشبابية نايف بن دشان العبيدي وبمتابعة وحضور أمين اللجنة الدكتور سلطان بن عبدالرحمن أبوجرفة وكافة أعضاء اللجنة الشبابية.

وفي التفاصيل، جاءت المبادرة الأولى بتجهيز احتياجات مصلى العيد الرئيسي بالمركز والذي يتسع لثلاثة آلاف مصلٍ، فيما جاءت المبادرة الثانية بمعايدة الأهالي والعمالة الوافدة وتقديم الهدايا لهم تحت شعار بعنوان: (عيدنا بحذر) لتوعية المجتمع بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة.

وجاءت المبادرة الثالثة والأخيرة بعنوان (حماة الوطن أنتم عيدنا)، وتمثلت في زياره اللجنة برعاية رئيسها رئيس المركز وأمينها وكافة أعضائها لجميع الجهات الأمنية بمركز تندحة في مقراتهم وتقديم المعايدة والهدايا لهم تقديرًا وعرفانًا لدورهم الأمني.

يذكر أن اللجنة الشبابية بالمركز تميزت عن غيرها في المنطقة بتقديم مبادرات متميزة وفريدة من نوعها خلال الأيام الماضية على الرغم من حداثتها.

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