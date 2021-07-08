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لتغطية الطلب.. "الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 360 ألف طن قمح

في إطار خطة المؤسسة للمحافظة على مستويات الخزن الاستراتيجي منه

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن طرح المناقصة الرابعة لهذا العام لاستيراد كمية 360 ألف طن قمح للتوريد خلال شهر أكتوبر 2021.

وصرح المحافظ أحمد الفارس بأن الكمية المطروحة موزعة على 6 بواخر بواقع (2) باخرتين لميناء جدة الإسلامي، و(2) باخرتين لميناء ينبع التجاري، و(2) باخرتين لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

وأفاد بأن طرح هذه الدفعة يأتي في إطار خطة المؤسسة لتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن، والمحافظة على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح.

يُذكر أن المؤسسة قامت منذ بداية هذا العام بترسية توريد كمية (1.2) مليون طن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لتغطية الطلب.. "الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 360 ألف طن قمح
سبق

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن طرح المناقصة الرابعة لهذا العام لاستيراد كمية 360 ألف طن قمح للتوريد خلال شهر أكتوبر 2021.

وصرح المحافظ أحمد الفارس بأن الكمية المطروحة موزعة على 6 بواخر بواقع (2) باخرتين لميناء جدة الإسلامي، و(2) باخرتين لميناء ينبع التجاري، و(2) باخرتين لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

وأفاد بأن طرح هذه الدفعة يأتي في إطار خطة المؤسسة لتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن، والمحافظة على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح.

يُذكر أن المؤسسة قامت منذ بداية هذا العام بترسية توريد كمية (1.2) مليون طن.

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
10:55 AM

لتغطية الطلب.. "الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 360 ألف طن قمح

في إطار خطة المؤسسة للمحافظة على مستويات الخزن الاستراتيجي منه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن طرح المناقصة الرابعة لهذا العام لاستيراد كمية 360 ألف طن قمح للتوريد خلال شهر أكتوبر 2021.

وصرح المحافظ أحمد الفارس بأن الكمية المطروحة موزعة على 6 بواخر بواقع (2) باخرتين لميناء جدة الإسلامي، و(2) باخرتين لميناء ينبع التجاري، و(2) باخرتين لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

وأفاد بأن طرح هذه الدفعة يأتي في إطار خطة المؤسسة لتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن، والمحافظة على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح.

يُذكر أن المؤسسة قامت منذ بداية هذا العام بترسية توريد كمية (1.2) مليون طن.

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