خلال استقباله مدير السجون.. النائب العام: لا يوقف أي شخص دون مستند نظامي من سلطة مختصة

شدد على متابعة قضايا السجناء والموقوفين أولاً بأول مع جهات التحقيق والقضاء وتنفيذ الأحكام

استقبل النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في المقر الرئيس للنيابة العامة اليوم الأربعاء الموافق 22/ 5/ 1442ه، مدير عام السجون اللواء ماجد بن بندر الدويش والوفد المرافق معه، بحضور المختصين في الرقابة على السجون بالنيابة العامة.

وفي بداية اللقاء، هنأ النائب العام اللواء الدويش بتعيينه مديراً عاماً للسجون، راجياً من الله أن يعينه ويوفقه في منصبه الجديد.

وقد جرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث الودية ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على تعزيز التعاون بين النيابة العامة والسجون، وشدد على أهمية تطبيق الأنظمة ذات العلاقة وعدم إيقاف أي شخص دون مستند نظامي صادر من سلطة مختصة نظاما، ومتابعة قضايا السجناء والموقوفين أولاً بأول مع جهات التحقيق والقضاء وتنفيذ الأحكام القضائية، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة، تمهيداً للربط الإلكتروني بين النيابة العامة والسجون، بما يسرع تبادل البيانات والمعلومات المشتركة.

كما استمع النائب العام، خلال اللقاء، إلى نبذة عن الأعمال التطويرية للإصلاحيات، والخطط المستقبلية للمديرية العامة للسجون، والبرامج والأنشطة التي تستهدف النزلاء وتركز على تأهيلهم وتهيئتهم ليكونوا أفراداً فاعلين بعد الإفراج عنهم.