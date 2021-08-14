النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لعب لريال مدريد.. أبها يتعاقد مع الإسباني دانيل سواريز

أعلن نادي أبها التعاقد رسميًّا مع المدافع الإسباني "دانيل سواريز" لمدة موسم رياضي واحد مع أفضلية التجديد لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الجديد.

ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قال فيها: "وقّع رئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد الحديثي عقدًا احترافيًّا مع اللاعب الإسباني دانيل سواريز لمدة موسم رياضي واحد مع أفضلية التجديد".

وسبق لصاحب الـ31 عامًا، المولود في مدينة العاصمة الإسبانية، أن لعب في صفوف العديد من الأندية، بدءًا من ريال أرانخيز، ثم في الفريق الثالث لريال مدريد، ومثَّل أيضًا الريال كاستيا، ثم بونفيرادينا في إسبانيا، قبل أن ينتقل إلى جورنيك زابرز في بولندا، ثم إلى أستيراس تريبوليس اليوناني، قبل الانتقال إلى أبها.

أبها نادي أبها

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
لعب لريال مدريد.. أبها يتعاقد مع الإسباني دانيل سواريز
سبق

أعلن نادي أبها التعاقد رسميًّا مع المدافع الإسباني "دانيل سواريز" لمدة موسم رياضي واحد مع أفضلية التجديد لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الجديد.

ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قال فيها: "وقّع رئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد الحديثي عقدًا احترافيًّا مع اللاعب الإسباني دانيل سواريز لمدة موسم رياضي واحد مع أفضلية التجديد".

وسبق لصاحب الـ31 عامًا، المولود في مدينة العاصمة الإسبانية، أن لعب في صفوف العديد من الأندية، بدءًا من ريال أرانخيز، ثم في الفريق الثالث لريال مدريد، ومثَّل أيضًا الريال كاستيا، ثم بونفيرادينا في إسبانيا، قبل أن ينتقل إلى جورنيك زابرز في بولندا، ثم إلى أستيراس تريبوليس اليوناني، قبل الانتقال إلى أبها.

14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443
11:55 PM

لعب لريال مدريد.. أبها يتعاقد مع الإسباني دانيل سواريز

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,931

أعلن نادي أبها التعاقد رسميًّا مع المدافع الإسباني "دانيل سواريز" لمدة موسم رياضي واحد مع أفضلية التجديد لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الجديد.

ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قال فيها: "وقّع رئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد الحديثي عقدًا احترافيًّا مع اللاعب الإسباني دانيل سواريز لمدة موسم رياضي واحد مع أفضلية التجديد".

وسبق لصاحب الـ31 عامًا، المولود في مدينة العاصمة الإسبانية، أن لعب في صفوف العديد من الأندية، بدءًا من ريال أرانخيز، ثم في الفريق الثالث لريال مدريد، ومثَّل أيضًا الريال كاستيا، ثم بونفيرادينا في إسبانيا، قبل أن ينتقل إلى جورنيك زابرز في بولندا، ثم إلى أستيراس تريبوليس اليوناني، قبل الانتقال إلى أبها.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,711
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,347
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,632
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,341

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة