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خطر محدق بالركاب.. "التجارة" تعلن استدعاء 415 حافلة مرسيدس

خلل بالقفل قد يؤدي إلى فتح الباب وفصله عن المركبة بشكل مفاجئ أثناء القيادة

أعلنت وزارة التجارة اليوم، استدعاء 415 حافلة مرسيدس / Travego - Tourismo موديل 2015 - 2019م.

وبررت الوزارة الاستدعاء بسبب خلل في قفل الباب؛ قد يؤدي إلى فتح الباب وفصله عن المركبة بشكل مفاجئ أثناء القيادة، ما يزيد من احتمالية خطر حدوث إصابة للركاب ومستخدمي الطرق.

ودعت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بتويتر، إلى التحقق من شمول هيكل الحافلة من خلال recalls.sa والتواصل مع الوكيل لإصلاح أو استبدال قفل الباب مجاناً.

وزارة التجارة استدعاء

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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خطر محدق بالركاب.. "التجارة" تعلن استدعاء 415 حافلة مرسيدس
سبق

أعلنت وزارة التجارة اليوم، استدعاء 415 حافلة مرسيدس / Travego - Tourismo موديل 2015 - 2019م.

وبررت الوزارة الاستدعاء بسبب خلل في قفل الباب؛ قد يؤدي إلى فتح الباب وفصله عن المركبة بشكل مفاجئ أثناء القيادة، ما يزيد من احتمالية خطر حدوث إصابة للركاب ومستخدمي الطرق.

ودعت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بتويتر، إلى التحقق من شمول هيكل الحافلة من خلال recalls.sa والتواصل مع الوكيل لإصلاح أو استبدال قفل الباب مجاناً.

22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
11:15 AM

خطر محدق بالركاب.. "التجارة" تعلن استدعاء 415 حافلة مرسيدس

خلل بالقفل قد يؤدي إلى فتح الباب وفصله عن المركبة بشكل مفاجئ أثناء القيادة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة التجارة اليوم، استدعاء 415 حافلة مرسيدس / Travego - Tourismo موديل 2015 - 2019م.

وبررت الوزارة الاستدعاء بسبب خلل في قفل الباب؛ قد يؤدي إلى فتح الباب وفصله عن المركبة بشكل مفاجئ أثناء القيادة، ما يزيد من احتمالية خطر حدوث إصابة للركاب ومستخدمي الطرق.

ودعت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بتويتر، إلى التحقق من شمول هيكل الحافلة من خلال recalls.sa والتواصل مع الوكيل لإصلاح أو استبدال قفل الباب مجاناً.

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