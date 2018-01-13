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الفيصل: الجمهور نقل الصورة الحقيقية للرياضة السعودية.. نعدهم بالمزيد

شكر الملك وولي العهد على دعم القطاع الرياضي

رفع الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس هيئة الرياضة الشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وقال بعد رعايته نهائي السوبر الإسباني في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة:" لولا الله ثم دعمهم للقطاع الرياضي وسعيهم لتطويره لما حصلنا على استضافة هذه الفعاليات الرياضية".


وعن البطولة قال:" شاهدنا بطولة على أعلى مستوى، وأشكر الجمهور الرياضي الذي أسعدنا بالحضور والمؤازرة ونقل الصورة الحقيقية للرياضة السعودية، ونعدهم بمزيد من الفعاليات".

رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل السوبر الإسباني ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفيصل: الجمهور نقل الصورة الحقيقية للرياضة السعودية.. نعدهم بالمزيد
سبق

رفع الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس هيئة الرياضة الشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وقال بعد رعايته نهائي السوبر الإسباني في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة:" لولا الله ثم دعمهم للقطاع الرياضي وسعيهم لتطويره لما حصلنا على استضافة هذه الفعاليات الرياضية".


وعن البطولة قال:" شاهدنا بطولة على أعلى مستوى، وأشكر الجمهور الرياضي الذي أسعدنا بالحضور والمؤازرة ونقل الصورة الحقيقية للرياضة السعودية، ونعدهم بمزيد من الفعاليات".

13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
12:50 AM

الفيصل: الجمهور نقل الصورة الحقيقية للرياضة السعودية.. نعدهم بالمزيد

شكر الملك وولي العهد على دعم القطاع الرياضي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس هيئة الرياضة الشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وقال بعد رعايته نهائي السوبر الإسباني في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة:" لولا الله ثم دعمهم للقطاع الرياضي وسعيهم لتطويره لما حصلنا على استضافة هذه الفعاليات الرياضية".


وعن البطولة قال:" شاهدنا بطولة على أعلى مستوى، وأشكر الجمهور الرياضي الذي أسعدنا بالحضور والمؤازرة ونقل الصورة الحقيقية للرياضة السعودية، ونعدهم بمزيد من الفعاليات".

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