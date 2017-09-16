#حساب_المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على دفعة الـ 2.6 مليار

نسبة مستفيدي الدفعة "22" من المستوفين لمعايير الاستحقاق بلغت 83 %

بدأ برنامج #حساب_المواطن باستقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 22.

وقال البرنامج، اليوم، يتم استقبال الطلبات من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: http://ca.gov.sa

وكان "حساب المواطن" قد أودع 2.6 مليار ريال مخصّص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83 %؛ ليتجاوز عددهم 12.5 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة أكثر من 10.3 مليون ريال.

وذكر المتحدث الرسمي باسم البرنامج، سلطان القحطاني؛ حينها، أن 44 % من إجمالي المستفيدين حصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1049 للأسرة الواحدة، مبيناً أن أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد.