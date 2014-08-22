النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مراجع يصفع طبيبة على وجهها بمستشفى بمكة

الشرطة تفتح تحقيقًا في الحادث

تعرّضت طبيبة، تعمل في طوارئ مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، اليوم لصفعة على وجهها من قِبل مراجع، وذلك على مرأى من المراجعين وزملائها، فيما تولت الشرطة الأمر، وفتحت ملف تحقيق حول الحادثة.

وبحسب التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" فإن مراجعًا جاء إلى طوارئ مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة اليوم، وكان يشكو من مشكلة لديه في "البلع"؛ وخضع للكشف المبدئي في الطوارئ بالمستشفى ذاته، وأثناء انتظار التحاليل التي أجرتها الطبيبة والكادر الصحي داخل القسم ارتفع صوت المراجع بداعي أنه طال انتظاره ولم يتم علاجه؛ فتدخّل وقتها طبيب آخر بعد محاولات بائسة من الطبيبة في محاولة لإقناعه بأن نتائج التحاليل لم تظهر بعد، غير أن المراجع نفسه انسل نحو الطبيبة وهي على مكتبها، ووجّه لها صفعة على وجهها على مرأى من المراجعين وزملائها دون معرفة الدوافع التي دفعته للاعتداء على الطبيبة.

وأشار المصدر إلى أن طبيبًا آخر حاول التدخل ومنع الشخص من الاعتداء على الطبيبة؛ فسدد له هو الآخر ضربة على وجه، تسببت في تحطيم نظارة الطبيب.

وتدخّل حراس الأمن الذين بدورهم استطاعوا تهدئة الوضع لحين وصول الجهات الأمنية إلى المستشفى، التي باشرت الحادثة، وتحفظت على الشخص بعد حصوله على العلاج، وأخذ أقوال الطبيب والطبيبة لاستكمال الإجراءات اللازمة تمهيدًا لرفعها للنيابة العامة بحكم الاختصاص.

ويعتبر هذا الاعتداء الثاني خلال شهر؛ إذ سجّل المستشفى نفسه حالة اعتداء قبل أسابيع عدة عندما تعرّض ثلاثة ممارسين صحيين، استشاريَّيْن وطبيب مقيم، لاعتداء من قِبل مراجعين؛ ما استدعى حينها تدخّل حراس الأمن بالمستشفى، وإبلاغ الجهات الأمنية التي بدورها حضرت وباشرت الحادثة، وفتحت ملف تحقيق. فيما نتج من الاعتداء إصابة أحد الاستشاريَّيْن بكدمات في يديه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مراجع يصفع طبيبة على وجهها بمستشفى بمكة
سبق

تعرّضت طبيبة، تعمل في طوارئ مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، اليوم لصفعة على وجهها من قِبل مراجع، وذلك على مرأى من المراجعين وزملائها، فيما تولت الشرطة الأمر، وفتحت ملف تحقيق حول الحادثة.

وبحسب التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" فإن مراجعًا جاء إلى طوارئ مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة اليوم، وكان يشكو من مشكلة لديه في "البلع"؛ وخضع للكشف المبدئي في الطوارئ بالمستشفى ذاته، وأثناء انتظار التحاليل التي أجرتها الطبيبة والكادر الصحي داخل القسم ارتفع صوت المراجع بداعي أنه طال انتظاره ولم يتم علاجه؛ فتدخّل وقتها طبيب آخر بعد محاولات بائسة من الطبيبة في محاولة لإقناعه بأن نتائج التحاليل لم تظهر بعد، غير أن المراجع نفسه انسل نحو الطبيبة وهي على مكتبها، ووجّه لها صفعة على وجهها على مرأى من المراجعين وزملائها دون معرفة الدوافع التي دفعته للاعتداء على الطبيبة.

وأشار المصدر إلى أن طبيبًا آخر حاول التدخل ومنع الشخص من الاعتداء على الطبيبة؛ فسدد له هو الآخر ضربة على وجه، تسببت في تحطيم نظارة الطبيب.

وتدخّل حراس الأمن الذين بدورهم استطاعوا تهدئة الوضع لحين وصول الجهات الأمنية إلى المستشفى، التي باشرت الحادثة، وتحفظت على الشخص بعد حصوله على العلاج، وأخذ أقوال الطبيب والطبيبة لاستكمال الإجراءات اللازمة تمهيدًا لرفعها للنيابة العامة بحكم الاختصاص.

ويعتبر هذا الاعتداء الثاني خلال شهر؛ إذ سجّل المستشفى نفسه حالة اعتداء قبل أسابيع عدة عندما تعرّض ثلاثة ممارسين صحيين، استشاريَّيْن وطبيب مقيم، لاعتداء من قِبل مراجعين؛ ما استدعى حينها تدخّل حراس الأمن بالمستشفى، وإبلاغ الجهات الأمنية التي بدورها حضرت وباشرت الحادثة، وفتحت ملف تحقيق. فيما نتج من الاعتداء إصابة أحد الاستشاريَّيْن بكدمات في يديه.

21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443
11:10 PM

مراجع يصفع طبيبة على وجهها بمستشفى بمكة

الشرطة تفتح تحقيقًا في الحادث

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
51
22,606

تعرّضت طبيبة، تعمل في طوارئ مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، اليوم لصفعة على وجهها من قِبل مراجع، وذلك على مرأى من المراجعين وزملائها، فيما تولت الشرطة الأمر، وفتحت ملف تحقيق حول الحادثة.

وبحسب التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" فإن مراجعًا جاء إلى طوارئ مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة اليوم، وكان يشكو من مشكلة لديه في "البلع"؛ وخضع للكشف المبدئي في الطوارئ بالمستشفى ذاته، وأثناء انتظار التحاليل التي أجرتها الطبيبة والكادر الصحي داخل القسم ارتفع صوت المراجع بداعي أنه طال انتظاره ولم يتم علاجه؛ فتدخّل وقتها طبيب آخر بعد محاولات بائسة من الطبيبة في محاولة لإقناعه بأن نتائج التحاليل لم تظهر بعد، غير أن المراجع نفسه انسل نحو الطبيبة وهي على مكتبها، ووجّه لها صفعة على وجهها على مرأى من المراجعين وزملائها دون معرفة الدوافع التي دفعته للاعتداء على الطبيبة.

وأشار المصدر إلى أن طبيبًا آخر حاول التدخل ومنع الشخص من الاعتداء على الطبيبة؛ فسدد له هو الآخر ضربة على وجه، تسببت في تحطيم نظارة الطبيب.

وتدخّل حراس الأمن الذين بدورهم استطاعوا تهدئة الوضع لحين وصول الجهات الأمنية إلى المستشفى، التي باشرت الحادثة، وتحفظت على الشخص بعد حصوله على العلاج، وأخذ أقوال الطبيب والطبيبة لاستكمال الإجراءات اللازمة تمهيدًا لرفعها للنيابة العامة بحكم الاختصاص.

ويعتبر هذا الاعتداء الثاني خلال شهر؛ إذ سجّل المستشفى نفسه حالة اعتداء قبل أسابيع عدة عندما تعرّض ثلاثة ممارسين صحيين، استشاريَّيْن وطبيب مقيم، لاعتداء من قِبل مراجعين؛ ما استدعى حينها تدخّل حراس الأمن بالمستشفى، وإبلاغ الجهات الأمنية التي بدورها حضرت وباشرت الحادثة، وفتحت ملف تحقيق. فيما نتج من الاعتداء إصابة أحد الاستشاريَّيْن بكدمات في يديه.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,939
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,418
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,682
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,488

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي
طوفان لم يُردّ

طوفان لم يُردّ

مها الجبر
تعليم "نيو لوك"!!

تعليم "نيو لوك"!!

بندر مغرم الشهري
وزارة العدل والتطور التقني

وزارة العدل والتطور التقني

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة