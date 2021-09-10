"النفيعي" يُكرِّم منسوبي "جوازات الشرقية"

لحضورهم ورشة عمل إعداد التقارير المرئية

كرَّم مدير جوازات المنطقة الشرقية العميد نواف بن محمد النفيعي، ومدير مكتب قناة الإخبارية بالمنطقة الشرقية خالد بن فيصل الجناحي، مجموعة من منسوبي جوازات المنطقة الشرقية نظير حضورهم ورشة عمل متخصصة في إعداد التقارير المرئية والمونتاج، أُقيمت في جوازات المنطقة الشرقية بالتعاون مع قناة الإخبارية بالمنطقة الشرقية لمجموعة من منسوبي الجوازات بشُعَب العلاقات والإعلام على مدى ثلاثة أيام.