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الباطن يتعاقد مع المدرب الصربي لالاتوفيتش.. لقيادة الفريق الأول لكرة القدم

دون الكشف عن تفاصيل ومدة العقد

أعلن نادي الباطن، اليوم الخميس، تعاقده مع المدرب الصربي نيناد لالاتوفيتش دون الكشف عن تفاصيل ومدة العقد.

وسبق للمدرب تدريب منتخب صربيا تحت 21 عاماً ونادي رد ستار وكوكاريكي ورادنيسكي وفوغودينا المحليين، وحقق في مسيرته بطولة كأس صربيا 2020.

وكان الباطن أقال مدربه البرتغالي جوزيه غاريدو أثناء الموسم الماضي وتعاقد مع الصربي ألكساندر فيسيلونوفيتش حتى نهاية الموسم.

الباطن

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الباطن يتعاقد مع المدرب الصربي لالاتوفيتش.. لقيادة الفريق الأول لكرة القدم
سبق

أعلن نادي الباطن، اليوم الخميس، تعاقده مع المدرب الصربي نيناد لالاتوفيتش دون الكشف عن تفاصيل ومدة العقد.

وسبق للمدرب تدريب منتخب صربيا تحت 21 عاماً ونادي رد ستار وكوكاريكي ورادنيسكي وفوغودينا المحليين، وحقق في مسيرته بطولة كأس صربيا 2020.

وكان الباطن أقال مدربه البرتغالي جوزيه غاريدو أثناء الموسم الماضي وتعاقد مع الصربي ألكساندر فيسيلونوفيتش حتى نهاية الموسم.

24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
09:55 PM

الباطن يتعاقد مع المدرب الصربي لالاتوفيتش.. لقيادة الفريق الأول لكرة القدم

دون الكشف عن تفاصيل ومدة العقد

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صحيفة سبق الإلكترونية - حفر الباطن
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أعلن نادي الباطن، اليوم الخميس، تعاقده مع المدرب الصربي نيناد لالاتوفيتش دون الكشف عن تفاصيل ومدة العقد.

وسبق للمدرب تدريب منتخب صربيا تحت 21 عاماً ونادي رد ستار وكوكاريكي ورادنيسكي وفوغودينا المحليين، وحقق في مسيرته بطولة كأس صربيا 2020.

وكان الباطن أقال مدربه البرتغالي جوزيه غاريدو أثناء الموسم الماضي وتعاقد مع الصربي ألكساندر فيسيلونوفيتش حتى نهاية الموسم.

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