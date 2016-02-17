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إسبانيا.. السلطات الصحية تسمح بالعودة الكاملة لجماهير كرة القدم

مع ارتداء الكمامات وحظر التدخين وتناول الطعام والمشروبات

قررت السلطات الصحية في إسبانيا السماح لملاعب كرة القدم وغيرها من الساحات الرياضية بالعودة إلى العمل بكامل طاقتها.

وأشارت وزيرة الصحة الإسبانية، كارولينا دارياس، إلى أن القواعد التي تجعل الكمامات إلزامية في جميع الأحداث الرياضية، في الداخل والخارج على حد سواء، لا تزال سارية، بالإضافة إلى حظر التدخين وتناول الطعام والمشروبات وفق رويترز.

وكانت إسبانيا، أغلقت ملاعبها لكرة القدم أمام الجمهور الموسم الماضي، وبدأت هذه الحملة بتخفيض الطاقة الاستيعابية للملاعب إلى 60 بالمائة، قبل أن تسمح بتشغيل الملاعب بكامل طاقتها الاستيعابية في أكتوبر الماضي، ثم تراجعت لتجعلها 75 بالمائة أواخر ديسمبر، عندما تسببت سلالة أوميكرون الأكثر عدوى في ارتفاع شديد بعدد الإصابات.

إسبانيا جماهير كرة القدم

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إسبانيا.. السلطات الصحية تسمح بالعودة الكاملة لجماهير كرة القدم
سبق

قررت السلطات الصحية في إسبانيا السماح لملاعب كرة القدم وغيرها من الساحات الرياضية بالعودة إلى العمل بكامل طاقتها.

وأشارت وزيرة الصحة الإسبانية، كارولينا دارياس، إلى أن القواعد التي تجعل الكمامات إلزامية في جميع الأحداث الرياضية، في الداخل والخارج على حد سواء، لا تزال سارية، بالإضافة إلى حظر التدخين وتناول الطعام والمشروبات وفق رويترز.

وكانت إسبانيا، أغلقت ملاعبها لكرة القدم أمام الجمهور الموسم الماضي، وبدأت هذه الحملة بتخفيض الطاقة الاستيعابية للملاعب إلى 60 بالمائة، قبل أن تسمح بتشغيل الملاعب بكامل طاقتها الاستيعابية في أكتوبر الماضي، ثم تراجعت لتجعلها 75 بالمائة أواخر ديسمبر، عندما تسببت سلالة أوميكرون الأكثر عدوى في ارتفاع شديد بعدد الإصابات.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
02:56 PM

إسبانيا.. السلطات الصحية تسمح بالعودة الكاملة لجماهير كرة القدم

مع ارتداء الكمامات وحظر التدخين وتناول الطعام والمشروبات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت السلطات الصحية في إسبانيا السماح لملاعب كرة القدم وغيرها من الساحات الرياضية بالعودة إلى العمل بكامل طاقتها.

وأشارت وزيرة الصحة الإسبانية، كارولينا دارياس، إلى أن القواعد التي تجعل الكمامات إلزامية في جميع الأحداث الرياضية، في الداخل والخارج على حد سواء، لا تزال سارية، بالإضافة إلى حظر التدخين وتناول الطعام والمشروبات وفق رويترز.

وكانت إسبانيا، أغلقت ملاعبها لكرة القدم أمام الجمهور الموسم الماضي، وبدأت هذه الحملة بتخفيض الطاقة الاستيعابية للملاعب إلى 60 بالمائة، قبل أن تسمح بتشغيل الملاعب بكامل طاقتها الاستيعابية في أكتوبر الماضي، ثم تراجعت لتجعلها 75 بالمائة أواخر ديسمبر، عندما تسببت سلالة أوميكرون الأكثر عدوى في ارتفاع شديد بعدد الإصابات.

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