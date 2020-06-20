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وزير الصحة يشدد على الالتزام بالاحترازات الصحية والتباعد الاجتماعي

في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر"

شدد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، على ضرورة الالتزام بالاحترازات الصحية، وخصوصًا تغطية الفم والأنف، مع التباعد الاجتماعي.

وقال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مهم جدًا في المرحلة القادمة الالتزام بالاحترازات الصحية وبالأخص تغطية الفم والأنف، والتباعد الاجتماعي والمحافظة على الفئات عالية الخطورة ممن هم فوق ٦٥ سنة أو الذين يعانون بسبب الأمراض المزمنة".

وزير الصحة توفيق الربيعة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الصحة يشدد على الالتزام بالاحترازات الصحية والتباعد الاجتماعي
سبق

شدد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، على ضرورة الالتزام بالاحترازات الصحية، وخصوصًا تغطية الفم والأنف، مع التباعد الاجتماعي.

وقال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مهم جدًا في المرحلة القادمة الالتزام بالاحترازات الصحية وبالأخص تغطية الفم والأنف، والتباعد الاجتماعي والمحافظة على الفئات عالية الخطورة ممن هم فوق ٦٥ سنة أو الذين يعانون بسبب الأمراض المزمنة".

20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
10:12 PM

وزير الصحة يشدد على الالتزام بالاحترازات الصحية والتباعد الاجتماعي

في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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9,008

شدد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، على ضرورة الالتزام بالاحترازات الصحية، وخصوصًا تغطية الفم والأنف، مع التباعد الاجتماعي.

وقال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مهم جدًا في المرحلة القادمة الالتزام بالاحترازات الصحية وبالأخص تغطية الفم والأنف، والتباعد الاجتماعي والمحافظة على الفئات عالية الخطورة ممن هم فوق ٦٥ سنة أو الذين يعانون بسبب الأمراض المزمنة".

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