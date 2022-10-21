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رياح وأتربة ورؤية متدنية في نجران.. تنبيه لـ"الأرصاد" و"المدني" يحذّر

يشمل مدينتها ومحافـظاتها والأجزاء المـجاورة ويسـتمر حتى 8 مسـاء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، ويدمة، وحبونا، وثار، وخباش، وشرورة، والأجزاء المجاورة لها)، تستمر حتى الـ8 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

رياح أتربة نجران الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رياح وأتربة ورؤية متدنية في نجران.. تنبيه لـ"الأرصاد" و"المدني" يحذّر
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، ويدمة، وحبونا، وثار، وخباش، وشرورة، والأجزاء المجاورة لها)، تستمر حتى الـ8 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

21 أكتوبر 2019 - 22 صفر 1441
10:07 AM

رياح وأتربة ورؤية متدنية في نجران.. تنبيه لـ"الأرصاد" و"المدني" يحذّر

يشمل مدينتها ومحافـظاتها والأجزاء المـجاورة ويسـتمر حتى 8 مسـاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، ويدمة، وحبونا، وثار، وخباش، وشرورة، والأجزاء المجاورة لها)، تستمر حتى الـ8 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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