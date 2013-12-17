توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الدكتور عبدالله المسند، أن تهبط درجة الحرارة وبشكل محسوس يوم الثلاثاء القادم في معظم المناطق، وقد تلامس الصفر المئوي في منطقة تبوك.

خبير طقس يتوقع: درجة الحرارة تلامس الصفر في تبوك الثلاثاء القادم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-17 توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الدكتور عبدالله المسند، أن تهبط درجة الحرارة وبشكل محسوس يوم الثلاثاء القادم في معظم المناطق، وقد تلامس الصفر المئوي في منطقة تبوك.

17 ديسمبر 2021 - 13 جمادى الأول 1443 04:10 PM

خبير طقس يتوقع: درجة الحرارة تلامس الصفر في تبوك الثلاثاء القادم انخفاضها في معظم المناطق





A A A





7 مشاركة

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الدكتور عبدالله المسند، أن تهبط درجة الحرارة وبشكل محسوس يوم الثلاثاء القادم في معظم المناطق، وقد تلامس الصفر المئوي في منطقة تبوك.