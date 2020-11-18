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الرياض.. مليون طالب وطالبة يحتفون بالبيعة السادسة لخادم الحرمين

بمنتجات إعلامية في وسائل التواصل ومعرض فني

احتفت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض بذكرى البيعة السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –أيده الله– مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية، التي توافق اليوم الأربعاء 3/ 4/ 1442هـ.

ودشن مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي معرضاً فنياً أقيم بهذه المناسبة في مقر الإدارة بالمربع، بتنظيم من إدارة العلاقات العامة اشتمل على لوحات فنية خطها المعلمين والمعلمات؛ ابتهاجاً بهذه المناسبة الغالية وتقدير المنجزات العظيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

وجدد المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، باسمه واسم منسوبي ومنسوبات تعليم الرياض البيعة والولاء والسمع والطاعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بهذه المناسبة، وقال: "نجدد البيعة والولاء لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –أيّده الله– في ذكرى البيعة السادسة التي تحل علينا ونحن ننعم في وطننا بالخير والأمن والأمان والتقدم والازدهار، ونقدم له الشكر والعرفان والسمع والطاعة، لما يحظى به الوطن عامة والتعليم خاصة من قفزات نوعية وإنجازات عالمية ودعم غير محدود في شتى المجالات ومنها التعليم.

وأوضح المدير العام أن احتفاء الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض بذكرى البيعة السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –أيده الله– مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية يأتي رغبة في تجسيد الابتهاج والفرحة بهذه المناسبة، من خلال عدة برامج وفعاليات لتفعيل هذه المناسبة الغالية ومنها تفعيل البرنامج الوزاري "بيعة وولاء"، في جميع مدارس المنطقة مع مشاركة كافة منسوبيها في الاحتفاء بها، وإبراز الجهود العظيمة لخادم الحرمين في خدمة الوطن والمواطن والمقيم، وتعزيز قيم الانتماء للوطن وقيادته.

وأهاب "الوهيبي" بالطلاب والطالبات المشاركة في المسابقة الوطنية من خلال تطبيق "تحدي" بالتعاون مع شركة تطوير لتقنيات التعليم، حيث تحتوي المسابقة على مجموعة من الأسئلة بما يتوافق مع المناسبة الغالية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض.. مليون طالب وطالبة يحتفون بالبيعة السادسة لخادم الحرمين
سبق

احتفت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض بذكرى البيعة السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –أيده الله– مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية، التي توافق اليوم الأربعاء 3/ 4/ 1442هـ.

ودشن مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي معرضاً فنياً أقيم بهذه المناسبة في مقر الإدارة بالمربع، بتنظيم من إدارة العلاقات العامة اشتمل على لوحات فنية خطها المعلمين والمعلمات؛ ابتهاجاً بهذه المناسبة الغالية وتقدير المنجزات العظيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

وجدد المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، باسمه واسم منسوبي ومنسوبات تعليم الرياض البيعة والولاء والسمع والطاعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بهذه المناسبة، وقال: "نجدد البيعة والولاء لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –أيّده الله– في ذكرى البيعة السادسة التي تحل علينا ونحن ننعم في وطننا بالخير والأمن والأمان والتقدم والازدهار، ونقدم له الشكر والعرفان والسمع والطاعة، لما يحظى به الوطن عامة والتعليم خاصة من قفزات نوعية وإنجازات عالمية ودعم غير محدود في شتى المجالات ومنها التعليم.

وأوضح المدير العام أن احتفاء الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض بذكرى البيعة السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –أيده الله– مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية يأتي رغبة في تجسيد الابتهاج والفرحة بهذه المناسبة، من خلال عدة برامج وفعاليات لتفعيل هذه المناسبة الغالية ومنها تفعيل البرنامج الوزاري "بيعة وولاء"، في جميع مدارس المنطقة مع مشاركة كافة منسوبيها في الاحتفاء بها، وإبراز الجهود العظيمة لخادم الحرمين في خدمة الوطن والمواطن والمقيم، وتعزيز قيم الانتماء للوطن وقيادته.

وأهاب "الوهيبي" بالطلاب والطالبات المشاركة في المسابقة الوطنية من خلال تطبيق "تحدي" بالتعاون مع شركة تطوير لتقنيات التعليم، حيث تحتوي المسابقة على مجموعة من الأسئلة بما يتوافق مع المناسبة الغالية.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
07:12 PM

الرياض.. مليون طالب وطالبة يحتفون بالبيعة السادسة لخادم الحرمين

بمنتجات إعلامية في وسائل التواصل ومعرض فني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض بذكرى البيعة السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –أيده الله– مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية، التي توافق اليوم الأربعاء 3/ 4/ 1442هـ.

ودشن مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي معرضاً فنياً أقيم بهذه المناسبة في مقر الإدارة بالمربع، بتنظيم من إدارة العلاقات العامة اشتمل على لوحات فنية خطها المعلمين والمعلمات؛ ابتهاجاً بهذه المناسبة الغالية وتقدير المنجزات العظيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

وجدد المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، باسمه واسم منسوبي ومنسوبات تعليم الرياض البيعة والولاء والسمع والطاعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بهذه المناسبة، وقال: "نجدد البيعة والولاء لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –أيّده الله– في ذكرى البيعة السادسة التي تحل علينا ونحن ننعم في وطننا بالخير والأمن والأمان والتقدم والازدهار، ونقدم له الشكر والعرفان والسمع والطاعة، لما يحظى به الوطن عامة والتعليم خاصة من قفزات نوعية وإنجازات عالمية ودعم غير محدود في شتى المجالات ومنها التعليم.

وأوضح المدير العام أن احتفاء الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض بذكرى البيعة السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –أيده الله– مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية يأتي رغبة في تجسيد الابتهاج والفرحة بهذه المناسبة، من خلال عدة برامج وفعاليات لتفعيل هذه المناسبة الغالية ومنها تفعيل البرنامج الوزاري "بيعة وولاء"، في جميع مدارس المنطقة مع مشاركة كافة منسوبيها في الاحتفاء بها، وإبراز الجهود العظيمة لخادم الحرمين في خدمة الوطن والمواطن والمقيم، وتعزيز قيم الانتماء للوطن وقيادته.

وأهاب "الوهيبي" بالطلاب والطالبات المشاركة في المسابقة الوطنية من خلال تطبيق "تحدي" بالتعاون مع شركة تطوير لتقنيات التعليم، حيث تحتوي المسابقة على مجموعة من الأسئلة بما يتوافق مع المناسبة الغالية.

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