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المعلمي يشارك في لقاء "الدبيبة" مع أعضاء المجموعة العربية بالأمم المتحدة

بحضور مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني والمستشار وجدي محرم

شارك مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي، مساء أمس، في اللقاء المشترك لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، مع أعضاء المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية التونسي عثمان الجارندي، لمناقشة آخر التطورات على الصعيد الدولي، وذلك بمقر الوفد الليبي في نيويورك.

وأطلع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، السفراء أعضاء المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة، على نتائج مشاركته في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة أمس الأول حول الوضع في ليبيا.

حضر اللقاء من جانب وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني، ورئيس اللجنة الرابعة المستشار وجدي محرم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المعلمي يشارك في لقاء "الدبيبة" مع أعضاء المجموعة العربية بالأمم المتحدة
سبق

شارك مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي، مساء أمس، في اللقاء المشترك لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، مع أعضاء المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية التونسي عثمان الجارندي، لمناقشة آخر التطورات على الصعيد الدولي، وذلك بمقر الوفد الليبي في نيويورك.

وأطلع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، السفراء أعضاء المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة، على نتائج مشاركته في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة أمس الأول حول الوضع في ليبيا.

حضر اللقاء من جانب وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني، ورئيس اللجنة الرابعة المستشار وجدي محرم.

17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
01:59 PM

المعلمي يشارك في لقاء "الدبيبة" مع أعضاء المجموعة العربية بالأمم المتحدة

بحضور مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني والمستشار وجدي محرم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شارك مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي، مساء أمس، في اللقاء المشترك لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، مع أعضاء المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية التونسي عثمان الجارندي، لمناقشة آخر التطورات على الصعيد الدولي، وذلك بمقر الوفد الليبي في نيويورك.

وأطلع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، السفراء أعضاء المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة، على نتائج مشاركته في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة أمس الأول حول الوضع في ليبيا.

حضر اللقاء من جانب وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني، ورئيس اللجنة الرابعة المستشار وجدي محرم.

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