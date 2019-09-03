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الدفاعات السعودية تعترض 3 صواريخ باليستية باتجاه نجران

"التحالف" أعلن صباح اليوم إسقاط مُسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية

قالت إخبارية "العربية" في خبر عاجل -قبل قليل- إن الدفاعات السعودية اعترضت 3 صواريخ باليستية باتجاه نجران.

وفي وقتٍ سابق، اليوم، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ بأن قوات التحالف تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم الثلاثاء، من اعتراض وإسقاط طائرة دون طيّار (مُسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (عمران) باتجاه المملكة.

وأوضح العقيد المالكي؛ أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات دون طيّار مصيرها الفشل - بفضل الله-، ويتخذ التحالف الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل كافة للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وبيّن العقيد المالكي؛ أن المحاولات الإرهابية المتكررة أخيراً من الميليشيا الحوثية الإرهابية هي نتيجة للخسائر الكبيرة في صفوف عناصرها الإرهابيين وعتادها ومعداتها، ومن خلال العمليات العسكرية التي ينفّذها "التحالف".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الدفاعات السعودية تعترض 3 صواريخ باليستية باتجاه نجران
سبق

قالت إخبارية "العربية" في خبر عاجل -قبل قليل- إن الدفاعات السعودية اعترضت 3 صواريخ باليستية باتجاه نجران.

وفي وقتٍ سابق، اليوم، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ بأن قوات التحالف تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم الثلاثاء، من اعتراض وإسقاط طائرة دون طيّار (مُسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (عمران) باتجاه المملكة.

وأوضح العقيد المالكي؛ أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات دون طيّار مصيرها الفشل - بفضل الله-، ويتخذ التحالف الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل كافة للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وبيّن العقيد المالكي؛ أن المحاولات الإرهابية المتكررة أخيراً من الميليشيا الحوثية الإرهابية هي نتيجة للخسائر الكبيرة في صفوف عناصرها الإرهابيين وعتادها ومعداتها، ومن خلال العمليات العسكرية التي ينفّذها "التحالف".

03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441
01:52 PM

الدفاعات السعودية تعترض 3 صواريخ باليستية باتجاه نجران

"التحالف" أعلن صباح اليوم إسقاط مُسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت إخبارية "العربية" في خبر عاجل -قبل قليل- إن الدفاعات السعودية اعترضت 3 صواريخ باليستية باتجاه نجران.

وفي وقتٍ سابق، اليوم، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ بأن قوات التحالف تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم الثلاثاء، من اعتراض وإسقاط طائرة دون طيّار (مُسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (عمران) باتجاه المملكة.

وأوضح العقيد المالكي؛ أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات دون طيّار مصيرها الفشل - بفضل الله-، ويتخذ التحالف الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل كافة للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وبيّن العقيد المالكي؛ أن المحاولات الإرهابية المتكررة أخيراً من الميليشيا الحوثية الإرهابية هي نتيجة للخسائر الكبيرة في صفوف عناصرها الإرهابيين وعتادها ومعداتها، ومن خلال العمليات العسكرية التي ينفّذها "التحالف".

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