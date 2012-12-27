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"البيئة" تُوَقّع اتفاقية تعاون مع "يسر" للارتباط بمركز "آمر"

قالت: لرفع جودة الخدمات المقدمة التي تواكب احتياجات المستفيدين

وقّعت وزارة البيئة والمياه والزراعة اتفاقية تعاون مشترك، مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر"؛ وذلك للارتباط بمركز تفاعل المواطنين "آمر"، لدعم خدمات الوزارة التي تقدّمها للمستفيدين.

وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه الاتفاقية رفْع جودة الخدمات المقدمة التي تواكب احتياجات المستفيدين من خدمات الوزارة، وتتماشى مع متطلباتهم، وتوفير قناة تواصل موحدة مع الجمهور.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن قائمة الخدمات التي تضمنتها الاتفاقية: خدمة طلب إصدار رخصة حفر بئر، وخدمة طلب إصدار رخصة حفر بئر للمقاولين، وخدمة طلب تصدير أسمدة ومخصبات زراعية، بالإضافة إلى خدمة طلب إذن استيراد طيور حية.

وبيّن برنامج "يسر" أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي البرنامج لتطبيق ما دعت إليه رؤية المملكة 2030 عبر توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستفيدين، ورفع مستوى رضا المستفيدين؛ مؤكدًا أن مركز "آمر" يعمل على تيسير وتسهيل عمليات تقديم الدعم والبحث والتواصل الإلكتروني، وتقليل الأعباء عن القطاعات الرئيسية المقدمة للخدمات، بالإضافة إلى رفع مستوى الاستجابة السريعة للقطاع الحكومي في تقديم المساعدة في الوقت المناسب.

يُذكر أن مركز "آمر" يعمل على دعم الجهات الحكومية وتمكينها من خدمة المستفيدين بمستوى عال من الجودة؛ حيث يبلغ عدد الخدمات التي يدعمها أكثر من 300 خدمة، تقدّمها أكثر من 40 جهةً حكومية مرتبطة بالمركز؛ وذلك عبر ثلاثة مقرات في كل من الرياض وجدة والدمام، يعمل فيها قرابة 350 مأمورًا، ويشكل العنصر النسائي 70%.

وزارة البيئة والمياه والزراعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تُوَقّع اتفاقية تعاون مع "يسر" للارتباط بمركز "آمر"
سبق

وقّعت وزارة البيئة والمياه والزراعة اتفاقية تعاون مشترك، مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر"؛ وذلك للارتباط بمركز تفاعل المواطنين "آمر"، لدعم خدمات الوزارة التي تقدّمها للمستفيدين.

وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه الاتفاقية رفْع جودة الخدمات المقدمة التي تواكب احتياجات المستفيدين من خدمات الوزارة، وتتماشى مع متطلباتهم، وتوفير قناة تواصل موحدة مع الجمهور.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن قائمة الخدمات التي تضمنتها الاتفاقية: خدمة طلب إصدار رخصة حفر بئر، وخدمة طلب إصدار رخصة حفر بئر للمقاولين، وخدمة طلب تصدير أسمدة ومخصبات زراعية، بالإضافة إلى خدمة طلب إذن استيراد طيور حية.

وبيّن برنامج "يسر" أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي البرنامج لتطبيق ما دعت إليه رؤية المملكة 2030 عبر توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستفيدين، ورفع مستوى رضا المستفيدين؛ مؤكدًا أن مركز "آمر" يعمل على تيسير وتسهيل عمليات تقديم الدعم والبحث والتواصل الإلكتروني، وتقليل الأعباء عن القطاعات الرئيسية المقدمة للخدمات، بالإضافة إلى رفع مستوى الاستجابة السريعة للقطاع الحكومي في تقديم المساعدة في الوقت المناسب.

يُذكر أن مركز "آمر" يعمل على دعم الجهات الحكومية وتمكينها من خدمة المستفيدين بمستوى عال من الجودة؛ حيث يبلغ عدد الخدمات التي يدعمها أكثر من 300 خدمة، تقدّمها أكثر من 40 جهةً حكومية مرتبطة بالمركز؛ وذلك عبر ثلاثة مقرات في كل من الرياض وجدة والدمام، يعمل فيها قرابة 350 مأمورًا، ويشكل العنصر النسائي 70%.

27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442
01:23 PM

"البيئة" تُوَقّع اتفاقية تعاون مع "يسر" للارتباط بمركز "آمر"

قالت: لرفع جودة الخدمات المقدمة التي تواكب احتياجات المستفيدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّعت وزارة البيئة والمياه والزراعة اتفاقية تعاون مشترك، مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر"؛ وذلك للارتباط بمركز تفاعل المواطنين "آمر"، لدعم خدمات الوزارة التي تقدّمها للمستفيدين.

وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه الاتفاقية رفْع جودة الخدمات المقدمة التي تواكب احتياجات المستفيدين من خدمات الوزارة، وتتماشى مع متطلباتهم، وتوفير قناة تواصل موحدة مع الجمهور.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن قائمة الخدمات التي تضمنتها الاتفاقية: خدمة طلب إصدار رخصة حفر بئر، وخدمة طلب إصدار رخصة حفر بئر للمقاولين، وخدمة طلب تصدير أسمدة ومخصبات زراعية، بالإضافة إلى خدمة طلب إذن استيراد طيور حية.

وبيّن برنامج "يسر" أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي البرنامج لتطبيق ما دعت إليه رؤية المملكة 2030 عبر توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستفيدين، ورفع مستوى رضا المستفيدين؛ مؤكدًا أن مركز "آمر" يعمل على تيسير وتسهيل عمليات تقديم الدعم والبحث والتواصل الإلكتروني، وتقليل الأعباء عن القطاعات الرئيسية المقدمة للخدمات، بالإضافة إلى رفع مستوى الاستجابة السريعة للقطاع الحكومي في تقديم المساعدة في الوقت المناسب.

يُذكر أن مركز "آمر" يعمل على دعم الجهات الحكومية وتمكينها من خدمة المستفيدين بمستوى عال من الجودة؛ حيث يبلغ عدد الخدمات التي يدعمها أكثر من 300 خدمة، تقدّمها أكثر من 40 جهةً حكومية مرتبطة بالمركز؛ وذلك عبر ثلاثة مقرات في كل من الرياض وجدة والدمام، يعمل فيها قرابة 350 مأمورًا، ويشكل العنصر النسائي 70%.

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