مصر .. حكم قضائي ضدّ اللاعب "محمود كهربا" .. تعرَّف عليه

ألزمت محكمة الأسرة بزنانيري في مصر، محمود كهربا؛ لاعب نادي الزمالك المصري حالياً، والاتحاد السعودي سابقاً، بدفع 50 ألف جنيه قيمة مؤخر صداق طليقته الإعلامية سارة خليفة؛ و135 ألف جنيه نفقة عدة ومتعة لها .

وحسب صحيفة "اليوم السابع"، تعود بداية أحداث الواقعة عندما أقامت طليقة "كهربا"؛ دعوى حملت رقم 556 لسنة 2017 وطالبت فيها بإلزامه بدفع نفقة عدة ومتعة بعد تطليقه لها غيابياً، وكذلك مبلغ 50 ألف جنيه قيمة مؤخر الصداق المبرم في عقد الزواج، وقالت طليقة "كهربا"؛ في دعواها إنها كانت زوجة للمدعى عليه بموجب عقد الزواج الشرعي المؤرخ في 15 يونيو 2016، وقام بتطليقها غيابياً ولم تعلم بطلاقها ولم يتم إعلامها بوثيقة الطلاق.

وتابعت: "إن مؤخر الصداق كان 50 ألف جنيه، وقد طالبت لاعب الزمالك مراراً وتكراراً بأن يقوم بإعطائها مؤخر صداقها، لكنه رفض؛ لافتة إلى أن "كهربا"؛ قام بتطليقها غيابياً دون رضاها؛ الأمر الذي تستحق من خلاله نفقة عدة ومتعة تقدرها المحكمة.