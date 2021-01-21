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بعد نشر "سبق".. العثور على "الفضل" مفقود حي الروضة ببريدة

يعاني من الزهايمر

عبدالملك سرور: عُثر على مفقود بريدة #علي_الفضل، والذي فُقد صباح اليوم في حي الروضة ببريدة، وتم العثور عليه في نفس الحي، وقد نشرت "سبق" خبر فقد "الفضل" قبل ساعات.
المفقود "الفضل" يعاني من الزهايمر، وعثر عليه وهو بصحة وعافيه، حيث تلقى أهله بلاغًا من أحد الأشخاص يخبرهم برؤيته.

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بعد نشر "سبق".. العثور على "الفضل" مفقود حي الروضة ببريدة
سبق

عبدالملك سرور: عُثر على مفقود بريدة #علي_الفضل، والذي فُقد صباح اليوم في حي الروضة ببريدة، وتم العثور عليه في نفس الحي، وقد نشرت "سبق" خبر فقد "الفضل" قبل ساعات.
المفقود "الفضل" يعاني من الزهايمر، وعثر عليه وهو بصحة وعافيه، حيث تلقى أهله بلاغًا من أحد الأشخاص يخبرهم برؤيته.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
07:57 PM
اخر تعديل
21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
09:33 PM

بعد نشر "سبق".. العثور على "الفضل" مفقود حي الروضة ببريدة

يعاني من الزهايمر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
6,814

عبدالملك سرور: عُثر على مفقود بريدة #علي_الفضل، والذي فُقد صباح اليوم في حي الروضة ببريدة، وتم العثور عليه في نفس الحي، وقد نشرت "سبق" خبر فقد "الفضل" قبل ساعات.
المفقود "الفضل" يعاني من الزهايمر، وعثر عليه وهو بصحة وعافيه، حيث تلقى أهله بلاغًا من أحد الأشخاص يخبرهم برؤيته.

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