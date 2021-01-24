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"الموارد البشرية" بالقصيم يشارك في ملتقى "فرصتي2"

يهدف لجمع أصحاب الخبرات من المستشارين

شارك فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم، ممثلاً بقطاع العمل، في ملتقى "فرصتي 2" والذي تنظمه إمارة القصيم، وانطلق أمس الأحد، ويستمر ولمدة أربعة أيام في مركز الملك خالد الحضاري.

يأتي ذلك من خلال ركن تعريفي عن الخدمات التي يقدمها قطاع العمل ومخرجات التوطين والمنصات المختلفة التي تخدم رواد الأعمال.

ويهدف الملتقى إلى جمع أصحاب الخبرات من المستشارين برواد الأعمال وأصحاب المشاريع، وتعزيز التواصل بينهم، وتقديم الاستشارات في مجالات متعددة كالتعليم والتدريب والتمويل والاستثمار والقانون والتسويق والمبيعات والعقار والصناعة والترفيه والسياحة.

إلى جانب إقامة عدد من ورش العمل حول ابتكار نموذج العمل التجاري، وكيف تختار فكرة مشروعك، وفرص التمويل للمشروع، ومبادئ الإدارة التشغيلية للمشروعات الناشئة، والتسويق الاحترافي للمشروع، والابتكار في ريادة الأعمال، وكيف تعدّ دراسة جدوى لمشروعك.

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"الموارد البشرية" بالقصيم يشارك في ملتقى "فرصتي2"
سبق

شارك فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم، ممثلاً بقطاع العمل، في ملتقى "فرصتي 2" والذي تنظمه إمارة القصيم، وانطلق أمس الأحد، ويستمر ولمدة أربعة أيام في مركز الملك خالد الحضاري.

يأتي ذلك من خلال ركن تعريفي عن الخدمات التي يقدمها قطاع العمل ومخرجات التوطين والمنصات المختلفة التي تخدم رواد الأعمال.

ويهدف الملتقى إلى جمع أصحاب الخبرات من المستشارين برواد الأعمال وأصحاب المشاريع، وتعزيز التواصل بينهم، وتقديم الاستشارات في مجالات متعددة كالتعليم والتدريب والتمويل والاستثمار والقانون والتسويق والمبيعات والعقار والصناعة والترفيه والسياحة.

إلى جانب إقامة عدد من ورش العمل حول ابتكار نموذج العمل التجاري، وكيف تختار فكرة مشروعك، وفرص التمويل للمشروع، ومبادئ الإدارة التشغيلية للمشروعات الناشئة، والتسويق الاحترافي للمشروع، والابتكار في ريادة الأعمال، وكيف تعدّ دراسة جدوى لمشروعك.

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
05:16 PM

"الموارد البشرية" بالقصيم يشارك في ملتقى "فرصتي2"

يهدف لجمع أصحاب الخبرات من المستشارين

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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شارك فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم، ممثلاً بقطاع العمل، في ملتقى "فرصتي 2" والذي تنظمه إمارة القصيم، وانطلق أمس الأحد، ويستمر ولمدة أربعة أيام في مركز الملك خالد الحضاري.

يأتي ذلك من خلال ركن تعريفي عن الخدمات التي يقدمها قطاع العمل ومخرجات التوطين والمنصات المختلفة التي تخدم رواد الأعمال.

ويهدف الملتقى إلى جمع أصحاب الخبرات من المستشارين برواد الأعمال وأصحاب المشاريع، وتعزيز التواصل بينهم، وتقديم الاستشارات في مجالات متعددة كالتعليم والتدريب والتمويل والاستثمار والقانون والتسويق والمبيعات والعقار والصناعة والترفيه والسياحة.

إلى جانب إقامة عدد من ورش العمل حول ابتكار نموذج العمل التجاري، وكيف تختار فكرة مشروعك، وفرص التمويل للمشروع، ومبادئ الإدارة التشغيلية للمشروعات الناشئة، والتسويق الاحترافي للمشروع، والابتكار في ريادة الأعمال، وكيف تعدّ دراسة جدوى لمشروعك.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,880
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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