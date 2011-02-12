نحو 19 ألف إصابة جديدة في الأردن.. وفلسطين تسجل 4 آلاف حالة إيجابية

حالة وفاة واحدة في الكويت ترفع الإجمالي إلى 2518

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 18872 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1436762 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 1230725 حالة شفاء، بعد تسجيل 17893 حالة إضافية، كما سجلت 25 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 13456 حالة.

وسجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 17 وفاة و4040 إصابة جديدة بكورونا و6934 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 89.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.9%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وسجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية 2896 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 596785 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية في بيان أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات المسجلة إلى 2518 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 5871 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 549495 متعافيًا.