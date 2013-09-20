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نيودلهي.. وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره الهندي

جرى خلالها استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اليوم بنظيره الهندي سوبراهمانيام جايشانكر خلال زيارة إلى العاصمة الهندية نيودلهي.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض العلاقات التاريخية والمتينة بين البلدين والشعبين الصديقين وبحث أوجه تعزيز العمل المشترك والتنسيق الثنائي في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكل ما من شأنه يعزز الأمن والسلم الدوليين.

وتناولت جلسة المباحثات جهود البلدين في مكافحة الجائحة حيث ثمن الجانب الهندي وقوف المملكة بجانب الهند بتقديم المساعدات الطبية لمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا.

كما جرى خلال جلسة المباحثات مناقشة سبل توطيد الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين في ضوء رؤية 2030 بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التعاون بين المملكة والهند في المجالات السياسية والاقتصادية وزيادة الاستثمارات البينية.
واستعرضت جلسة المباحثات جهود المملكة الدولية في الحفاظ على كوكب الأرض وما تضمنه إعلان سمو ولي العهد من مبادرتي "السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر". حضر جلسة المباحثات الدكتور سعود الساطي سفير السعودية لدى الهند وعبدالرحمن الداود مدير عام مكتب وزير الخارجية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نيودلهي.. وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره الهندي
سبق

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اليوم بنظيره الهندي سوبراهمانيام جايشانكر خلال زيارة إلى العاصمة الهندية نيودلهي.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض العلاقات التاريخية والمتينة بين البلدين والشعبين الصديقين وبحث أوجه تعزيز العمل المشترك والتنسيق الثنائي في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكل ما من شأنه يعزز الأمن والسلم الدوليين.

وتناولت جلسة المباحثات جهود البلدين في مكافحة الجائحة حيث ثمن الجانب الهندي وقوف المملكة بجانب الهند بتقديم المساعدات الطبية لمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا.

كما جرى خلال جلسة المباحثات مناقشة سبل توطيد الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين في ضوء رؤية 2030 بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التعاون بين المملكة والهند في المجالات السياسية والاقتصادية وزيادة الاستثمارات البينية.
واستعرضت جلسة المباحثات جهود المملكة الدولية في الحفاظ على كوكب الأرض وما تضمنه إعلان سمو ولي العهد من مبادرتي "السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر". حضر جلسة المباحثات الدكتور سعود الساطي سفير السعودية لدى الهند وعبدالرحمن الداود مدير عام مكتب وزير الخارجية.

19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443
02:21 PM

نيودلهي.. وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره الهندي

جرى خلالها استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اليوم بنظيره الهندي سوبراهمانيام جايشانكر خلال زيارة إلى العاصمة الهندية نيودلهي.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض العلاقات التاريخية والمتينة بين البلدين والشعبين الصديقين وبحث أوجه تعزيز العمل المشترك والتنسيق الثنائي في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكل ما من شأنه يعزز الأمن والسلم الدوليين.

وتناولت جلسة المباحثات جهود البلدين في مكافحة الجائحة حيث ثمن الجانب الهندي وقوف المملكة بجانب الهند بتقديم المساعدات الطبية لمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا.

كما جرى خلال جلسة المباحثات مناقشة سبل توطيد الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين في ضوء رؤية 2030 بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التعاون بين المملكة والهند في المجالات السياسية والاقتصادية وزيادة الاستثمارات البينية.
واستعرضت جلسة المباحثات جهود المملكة الدولية في الحفاظ على كوكب الأرض وما تضمنه إعلان سمو ولي العهد من مبادرتي "السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر". حضر جلسة المباحثات الدكتور سعود الساطي سفير السعودية لدى الهند وعبدالرحمن الداود مدير عام مكتب وزير الخارجية.

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