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الأردن تسجل 2499 إصابة جديدة بكورونا و36 حالة وفاة

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 2499 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 277448 إصابة.
وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 246168 حالة شفاء بعد تسجيل 3062 حالة إضافية، كما سجلت 36 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3604 حالات.

الأردن فيروس كورونا الجديد

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الأردن تسجل 2499 إصابة جديدة بكورونا و36 حالة وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 2499 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 277448 إصابة.
وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 246168 حالة شفاء بعد تسجيل 3062 حالة إضافية، كما سجلت 36 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3604 حالات.

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
07:02 PM
اخر تعديل
21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
08:08 PM

الأردن تسجل 2499 إصابة جديدة بكورونا و36 حالة وفاة

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 2499 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 277448 إصابة.
وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 246168 حالة شفاء بعد تسجيل 3062 حالة إضافية، كما سجلت 36 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3604 حالات.

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