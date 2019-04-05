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"الأرصاد": أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على معظم مناطق المملكة

مع ارتفاع في درجات الحرارة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً للأمطار الرعدية تُصحب برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم، الحدود الشمالية، الجوف، نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، مع ارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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"الأرصاد": أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على معظم مناطق المملكة
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً للأمطار الرعدية تُصحب برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم، الحدود الشمالية، الجوف، نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، مع ارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

05 إبريل 2019 - 29 رجب 1440
12:58 PM

"الأرصاد": أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على معظم مناطق المملكة

مع ارتفاع في درجات الحرارة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً للأمطار الرعدية تُصحب برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم، الحدود الشمالية، الجوف، نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، مع ارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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