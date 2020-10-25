نواف العابد شبابيًّا لـ3 مواسم.. قادمًا من الهلال

وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، عقدًا احترافيًّا مع اللاعب الدولي نواف العابد لمدة 3 سنوات، قادمًا من نادي الهلال، وذلك بعد أن احتاز اللاعب الفحص الطبي الذي أجري له اليوم.
نواف العابد شبابيًّا لـ3 مواسم.. قادمًا من الهلال
وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، عقدًا احترافيًّا مع اللاعب الدولي نواف العابد لمدة 3 سنوات، قادمًا من نادي الهلال، وذلك بعد أن احتاز اللاعب الفحص الطبي الذي أجري له اليوم.
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نواف العابد شبابيًّا لـ3 مواسم.. قادمًا من الهلالصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-10-25
25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
08:11 PM
نواف العابد شبابيًّا لـ3 مواسم.. قادمًا من الهلال
وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، عقدًا احترافيًّا مع اللاعب الدولي نواف العابد لمدة 3 سنوات، قادمًا من نادي الهلال، وذلك بعد أن احتاز اللاعب الفحص الطبي الذي أجري له اليوم.
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