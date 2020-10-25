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نواف العابد شبابيًّا لـ3 مواسم.. قادمًا من الهلال

وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، عقدًا احترافيًّا مع اللاعب الدولي نواف العابد لمدة 3 سنوات، قادمًا من نادي الهلال، وذلك بعد أن احتاز اللاعب الفحص الطبي الذي أجري له اليوم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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نواف العابد شبابيًّا لـ3 مواسم.. قادمًا من الهلال
سبق

وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، عقدًا احترافيًّا مع اللاعب الدولي نواف العابد لمدة 3 سنوات، قادمًا من نادي الهلال، وذلك بعد أن احتاز اللاعب الفحص الطبي الذي أجري له اليوم.

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
08:11 PM

نواف العابد شبابيًّا لـ3 مواسم.. قادمًا من الهلال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,863

وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، عقدًا احترافيًّا مع اللاعب الدولي نواف العابد لمدة 3 سنوات، قادمًا من نادي الهلال، وذلك بعد أن احتاز اللاعب الفحص الطبي الذي أجري له اليوم.

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