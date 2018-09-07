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مثال رائع للبر في خميس مشيط.. شاب يتبرع بكليته لوالده منهياً معاناته مع المرض

عبرعن سعادته الغامرة متمنياً أن يكون قد استطاع ردّ ولو جزء يسير من أفضال والديه

أنهى الشاب عبدالله أحمد البكري الشهري، معاناة والده مع الفشل الكلوي بتبرعه بكليته له، بعد سنوات من معاناة والده مع الغسيل؛ مجسدًا بذلك مثالاً رائعًا في البر والوفاء؛ حيث أجريت عملية التبرع بالكلى التي تكللت بالنجاح في مستشفى القوات المسلحة بخميس مشيط بعد مطابقة التحاليل والفحوصات الطبية.

وعبر الشاب عبدالله عن سعادته الغامرة بعد نجاح العملية، متمنياً في الوقت ذاته أن يكون قد استطاع أن يرد ولو جزء يسير من أفضال والديه عليه، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يلبس والده لباس الصحة والعافية، مقدمًا جزيل الشكر والتقدير للطاقم الطبي في المستشفى على متابعتهم وحرصهم.

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مثال رائع للبر في خميس مشيط.. شاب يتبرع بكليته لوالده منهياً معاناته مع المرض
سبق

أنهى الشاب عبدالله أحمد البكري الشهري، معاناة والده مع الفشل الكلوي بتبرعه بكليته له، بعد سنوات من معاناة والده مع الغسيل؛ مجسدًا بذلك مثالاً رائعًا في البر والوفاء؛ حيث أجريت عملية التبرع بالكلى التي تكللت بالنجاح في مستشفى القوات المسلحة بخميس مشيط بعد مطابقة التحاليل والفحوصات الطبية.

وعبر الشاب عبدالله عن سعادته الغامرة بعد نجاح العملية، متمنياً في الوقت ذاته أن يكون قد استطاع أن يرد ولو جزء يسير من أفضال والديه عليه، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يلبس والده لباس الصحة والعافية، مقدمًا جزيل الشكر والتقدير للطاقم الطبي في المستشفى على متابعتهم وحرصهم.

07 سبتمبر 2018 - 27 ذو الحجة 1439
02:22 PM

مثال رائع للبر في خميس مشيط.. شاب يتبرع بكليته لوالده منهياً معاناته مع المرض

عبرعن سعادته الغامرة متمنياً أن يكون قد استطاع ردّ ولو جزء يسير من أفضال والديه

A A A
سعود الدعجاني - خميس مشيط
7
7,814

أنهى الشاب عبدالله أحمد البكري الشهري، معاناة والده مع الفشل الكلوي بتبرعه بكليته له، بعد سنوات من معاناة والده مع الغسيل؛ مجسدًا بذلك مثالاً رائعًا في البر والوفاء؛ حيث أجريت عملية التبرع بالكلى التي تكللت بالنجاح في مستشفى القوات المسلحة بخميس مشيط بعد مطابقة التحاليل والفحوصات الطبية.

وعبر الشاب عبدالله عن سعادته الغامرة بعد نجاح العملية، متمنياً في الوقت ذاته أن يكون قد استطاع أن يرد ولو جزء يسير من أفضال والديه عليه، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يلبس والده لباس الصحة والعافية، مقدمًا جزيل الشكر والتقدير للطاقم الطبي في المستشفى على متابعتهم وحرصهم.

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