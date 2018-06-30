النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التعليم": بدء المقابلات الشخصية للمرشحين للإيفاد للدكتوراه

للدفعة الأولى من شاغلي الوظائف التعليمية من مختلف الإدارات

بدأت الإدارة العامة للتدريب والابتعاث (بنين) في المقر الرئيس لوزارة التعليم، بإجراء المقابلات الشخصية للدفعة الأولى من المرشحين للإيفاد على درجة الدكتوراه من شاغلي الوظائف التعليمية من مختلف الإدارات التعليمية وجهاز الوزارة .

وفي هذا الصدد، ذكر مدير عام التدريب والابتعاث الدكتور محمد بن عبدالعزيز السديري؛ أن المقابلات الشخصية جزءٌ من متطلبات شروط وضوابط الإيفاد، وأن الوزارة ممثلة في اللجنة المركزية للمقابلات بالإدارة العامة للتدريب والابتعاث (بنين) وضعت آلية مناسبة لإجراء المقابلات وتنفيذها؛ حيث تكفل التعرُّف على ما لدى المرشحين من قدرات وخبرات تمايز بينهم وتسعى لتحقيق تكافؤ الفرص ليسهموا مستقبلاً في تطوير العملية التعليمية وفق توجهات خطط الوزارة .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التعليم": بدء المقابلات الشخصية للمرشحين للإيفاد للدكتوراه
سبق

بدأت الإدارة العامة للتدريب والابتعاث (بنين) في المقر الرئيس لوزارة التعليم، بإجراء المقابلات الشخصية للدفعة الأولى من المرشحين للإيفاد على درجة الدكتوراه من شاغلي الوظائف التعليمية من مختلف الإدارات التعليمية وجهاز الوزارة .

وفي هذا الصدد، ذكر مدير عام التدريب والابتعاث الدكتور محمد بن عبدالعزيز السديري؛ أن المقابلات الشخصية جزءٌ من متطلبات شروط وضوابط الإيفاد، وأن الوزارة ممثلة في اللجنة المركزية للمقابلات بالإدارة العامة للتدريب والابتعاث (بنين) وضعت آلية مناسبة لإجراء المقابلات وتنفيذها؛ حيث تكفل التعرُّف على ما لدى المرشحين من قدرات وخبرات تمايز بينهم وتسعى لتحقيق تكافؤ الفرص ليسهموا مستقبلاً في تطوير العملية التعليمية وفق توجهات خطط الوزارة .

30 يونيو 2018 - 16 شوّال 1439
11:47 AM

"التعليم": بدء المقابلات الشخصية للمرشحين للإيفاد للدكتوراه

للدفعة الأولى من شاغلي الوظائف التعليمية من مختلف الإدارات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
4,174

بدأت الإدارة العامة للتدريب والابتعاث (بنين) في المقر الرئيس لوزارة التعليم، بإجراء المقابلات الشخصية للدفعة الأولى من المرشحين للإيفاد على درجة الدكتوراه من شاغلي الوظائف التعليمية من مختلف الإدارات التعليمية وجهاز الوزارة .

وفي هذا الصدد، ذكر مدير عام التدريب والابتعاث الدكتور محمد بن عبدالعزيز السديري؛ أن المقابلات الشخصية جزءٌ من متطلبات شروط وضوابط الإيفاد، وأن الوزارة ممثلة في اللجنة المركزية للمقابلات بالإدارة العامة للتدريب والابتعاث (بنين) وضعت آلية مناسبة لإجراء المقابلات وتنفيذها؛ حيث تكفل التعرُّف على ما لدى المرشحين من قدرات وخبرات تمايز بينهم وتسعى لتحقيق تكافؤ الفرص ليسهموا مستقبلاً في تطوير العملية التعليمية وفق توجهات خطط الوزارة .

شارك برأيك
89
495

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,494
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
40,861
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,015
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,350

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

المقالات

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

يحيى فقيهي
هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

محمد الغامدي
سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

ماجد الحربي
"السنابيون" والتهريج في روسيا!

"السنابيون" والتهريج في روسيا!

عبدالرحمن المرشد
لماذا مكة بلا حدائق؟!

لماذا مكة بلا حدائق؟!

بندر الشهري
وزارتي.. صافي يا لبن..!!

وزارتي.. صافي يا لبن..!!

عبدالغني الشيخ
لغة العقل

لغة العقل

سلطان رديف
كان بالإمكان أفضل مما كان

كان بالإمكان أفضل مما كان

وحيد بغدادي
"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

حواء القرني
مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

ماجد الحربي
"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

خالد الحقباني
سرقة البث أم سرقة الحكم من الوالد؟!

سرقة البث أم سرقة الحكم من الوالد؟!

صالح السعيد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"
خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة