"التعليم": بدء المقابلات الشخصية للمرشحين للإيفاد للدكتوراه

للدفعة الأولى من شاغلي الوظائف التعليمية من مختلف الإدارات

بدأت الإدارة العامة للتدريب والابتعاث (بنين) في المقر الرئيس لوزارة التعليم، بإجراء المقابلات الشخصية للدفعة الأولى من المرشحين للإيفاد على درجة الدكتوراه من شاغلي الوظائف التعليمية من مختلف الإدارات التعليمية وجهاز الوزارة .

وفي هذا الصدد، ذكر مدير عام التدريب والابتعاث الدكتور محمد بن عبدالعزيز السديري؛ أن المقابلات الشخصية جزءٌ من متطلبات شروط وضوابط الإيفاد، وأن الوزارة ممثلة في اللجنة المركزية للمقابلات بالإدارة العامة للتدريب والابتعاث (بنين) وضعت آلية مناسبة لإجراء المقابلات وتنفيذها؛ حيث تكفل التعرُّف على ما لدى المرشحين من قدرات وخبرات تمايز بينهم وتسعى لتحقيق تكافؤ الفرص ليسهموا مستقبلاً في تطوير العملية التعليمية وفق توجهات خطط الوزارة .