أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالتنسيق مع الجهات المختصة 31 مخالفة بحق خمسة وعشرين مواطنًا وستة مقيمين، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفة لائحة جمع التبرعات ومزاولتهم نشاط جمع التبرعات والدعوة إلى التبرع دون الحصول على ترخيص المركز، وبلغ إجمالي المخالفات خلال الثلاثة أشهر الماضية 67 مخالفة. يأتي هذا الضبط في سياق عمل المركز لتنمية قطاع غير ربحي يُسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إذ يعد ضبط عمليات جمع التبرعات ثمرة عمل المركز مع شركائه من القطاعين العام والخاص. ويشدد المركز على دعمه جميع وجوه العمل التنموي الخيري بالطرق النظامية، ويدعو جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بلائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية، والتبرع بالطرق النظامية ومن القنوات الرسمية المخصصة، منوهًا بالتبرعات التي يُسهم بها الأفراد، ويهيب بالجميع إلى التبرع من خلال الجمعيات المرخصة من الجهات المعنية، ومن خلال المنصات المعتمدة، وذلك سعيًا لحفظ الأمن الوطني، ومنعًا لاستغلال أموال التبرعات في أوجه غير نظامية ومشبوهة.

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يصدر 31 مخالفة لعمليات جمع التبرعات دون ترخيص وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-10-31 أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالتنسيق مع الجهات المختصة 31 مخالفة بحق خمسة وعشرين مواطنًا وستة مقيمين، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفة لائحة جمع التبرعات ومزاولتهم نشاط جمع التبرعات والدعوة إلى التبرع دون الحصول على ترخيص المركز، وبلغ إجمالي المخالفات خلال الثلاثة أشهر الماضية 67 مخالفة.



يأتي هذا الضبط في سياق عمل المركز لتنمية قطاع غير ربحي يُسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إذ يعد ضبط عمليات جمع التبرعات ثمرة عمل المركز مع شركائه من القطاعين العام والخاص.



ويشدد المركز على دعمه جميع وجوه العمل التنموي الخيري بالطرق النظامية، ويدعو جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بلائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية، والتبرع بالطرق النظامية ومن القنوات الرسمية المخصصة، منوهًا بالتبرعات التي يُسهم بها الأفراد، ويهيب بالجميع إلى التبرع من خلال الجمعيات المرخصة من الجهات المعنية، ومن خلال المنصات المعتمدة، وذلك سعيًا لحفظ الأمن الوطني، ومنعًا لاستغلال أموال التبرعات في أوجه غير نظامية ومشبوهة.

31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443 12:44 AM

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يصدر 31 مخالفة لعمليات جمع التبرعات دون ترخيص بحق 25 مواطنًا وستة مقيمين، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفة لائحة جمع التبرعات





A A A





0 مشاركة

أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالتنسيق مع الجهات المختصة 31 مخالفة بحق خمسة وعشرين مواطنًا وستة مقيمين، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفة لائحة جمع التبرعات ومزاولتهم نشاط جمع التبرعات والدعوة إلى التبرع دون الحصول على ترخيص المركز، وبلغ إجمالي المخالفات خلال الثلاثة أشهر الماضية 67 مخالفة.



يأتي هذا الضبط في سياق عمل المركز لتنمية قطاع غير ربحي يُسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إذ يعد ضبط عمليات جمع التبرعات ثمرة عمل المركز مع شركائه من القطاعين العام والخاص.



ويشدد المركز على دعمه جميع وجوه العمل التنموي الخيري بالطرق النظامية، ويدعو جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بلائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية، والتبرع بالطرق النظامية ومن القنوات الرسمية المخصصة، منوهًا بالتبرعات التي يُسهم بها الأفراد، ويهيب بالجميع إلى التبرع من خلال الجمعيات المرخصة من الجهات المعنية، ومن خلال المنصات المعتمدة، وذلك سعيًا لحفظ الأمن الوطني، ومنعًا لاستغلال أموال التبرعات في أوجه غير نظامية ومشبوهة.