النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تقنية البنين" بتبوك تعقد لقاءً مفتوحاً مع متدربيها للوقوف على احتياجاتهم

قامت بتعريفهم بمختلف الخدمات المقدمة لهم في كافة التخصصات

نظمت الكلية التقنية للبنين بمنطقة تبوك اليوم، لقاءً مفتوحاً مع متدربي الكلية، لتعريفهم بمختلف الخدمات التي تقدمها المؤسسة لهم في مختلف التخصصات، والوقوف على احتياجاتهم، والاستماع لمرئياتهم حول الخدمات المقدمة لهم في أقسام الكلية والمرافق الخدمية الأخرى، وذلك بمقر القاعة متعددة الأغراض بالكلية، بحضور عميد الكلية ماجد بن منصور العنزي، ووكلاء الكلية ورئيس وحدة التوجيه والإرشاد .

وتضمن اللقاء إلقاء عدد من الكلمات أكدت على أهمية مثل هذه اللقاءات للمتدربين ودورها في تثقيف المستجدين و الخريجين، وتأهيلهم للانخراط بعدها في سوق العمل وضرورة إحاطتهم بالثقافة الحقوقية .

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"تقنية البنين" بتبوك تعقد لقاءً مفتوحاً مع متدربيها للوقوف على احتياجاتهم
سبق

نظمت الكلية التقنية للبنين بمنطقة تبوك اليوم، لقاءً مفتوحاً مع متدربي الكلية، لتعريفهم بمختلف الخدمات التي تقدمها المؤسسة لهم في مختلف التخصصات، والوقوف على احتياجاتهم، والاستماع لمرئياتهم حول الخدمات المقدمة لهم في أقسام الكلية والمرافق الخدمية الأخرى، وذلك بمقر القاعة متعددة الأغراض بالكلية، بحضور عميد الكلية ماجد بن منصور العنزي، ووكلاء الكلية ورئيس وحدة التوجيه والإرشاد .

وتضمن اللقاء إلقاء عدد من الكلمات أكدت على أهمية مثل هذه اللقاءات للمتدربين ودورها في تثقيف المستجدين و الخريجين، وتأهيلهم للانخراط بعدها في سوق العمل وضرورة إحاطتهم بالثقافة الحقوقية .

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
10:05 PM

"تقنية البنين" بتبوك تعقد لقاءً مفتوحاً مع متدربيها للوقوف على احتياجاتهم

قامت بتعريفهم بمختلف الخدمات المقدمة لهم في كافة التخصصات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
60

نظمت الكلية التقنية للبنين بمنطقة تبوك اليوم، لقاءً مفتوحاً مع متدربي الكلية، لتعريفهم بمختلف الخدمات التي تقدمها المؤسسة لهم في مختلف التخصصات، والوقوف على احتياجاتهم، والاستماع لمرئياتهم حول الخدمات المقدمة لهم في أقسام الكلية والمرافق الخدمية الأخرى، وذلك بمقر القاعة متعددة الأغراض بالكلية، بحضور عميد الكلية ماجد بن منصور العنزي، ووكلاء الكلية ورئيس وحدة التوجيه والإرشاد .

وتضمن اللقاء إلقاء عدد من الكلمات أكدت على أهمية مثل هذه اللقاءات للمتدربين ودورها في تثقيف المستجدين و الخريجين، وتأهيلهم للانخراط بعدها في سوق العمل وضرورة إحاطتهم بالثقافة الحقوقية .

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,552
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,309
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,010
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,051

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة