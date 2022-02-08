"تقنية البنين" بتبوك تعقد لقاءً مفتوحاً مع متدربيها للوقوف على احتياجاتهم

قامت بتعريفهم بمختلف الخدمات المقدمة لهم في كافة التخصصات

نظمت الكلية التقنية للبنين بمنطقة تبوك اليوم، لقاءً مفتوحاً مع متدربي الكلية، لتعريفهم بمختلف الخدمات التي تقدمها المؤسسة لهم في مختلف التخصصات، والوقوف على احتياجاتهم، والاستماع لمرئياتهم حول الخدمات المقدمة لهم في أقسام الكلية والمرافق الخدمية الأخرى، وذلك بمقر القاعة متعددة الأغراض بالكلية، بحضور عميد الكلية ماجد بن منصور العنزي، ووكلاء الكلية ورئيس وحدة التوجيه والإرشاد .

وتضمن اللقاء إلقاء عدد من الكلمات أكدت على أهمية مثل هذه اللقاءات للمتدربين ودورها في تثقيف المستجدين و الخريجين، وتأهيلهم للانخراط بعدها في سوق العمل وضرورة إحاطتهم بالثقافة الحقوقية .