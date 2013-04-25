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استجابةً لـ"سبق".. "المياه الوطنية" تتيح خدمة استثناء الحصول على صهريج

طالبت من لديهم عدادات غير مسجلة تحديث معلوماتهم ليتمكنوا من ذلك

أوضحت شركة المياه الوطنية أن طلب خدمة المياه متاح على موقع الشركة؛ للحصول على صهريج مياه، مبينةً أن هذا الاستثناء سيستمر إلى أن يتم تنفيذ التوصيلة لمنازلهم.

جاء ذلك تعقيباً لما نشرته سبق بعنوان "مواطنون بالطائف يطالبون شركة المياه بإرسال الصهاريج لمنازلهم خلال شهر رمضان"، حيث طالبت الشركة من لديهم عدادات غير مسجلة بسرعة تحديث معلوماتهم؛ لكي يتمكنوا من الحصول على الخدمة مباشرة.

وبيّنت الشركة أنها أطلقت سابقاً مبادرة حي (بلا صهريج) في عدد من أحياء محافظة الطائف ذات الضخ المستمر للمياه؛ وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة لعملاء الشركة، بالإضافة إلى مساهمة ذلك في تقليص حركة الصهاريج داخل تلك الأحياء وما ينتج عنها من ازدحام مروري والمساهمة في المحافظة على المنظر الحضري للمدينة والبنية التحتية من طرق وغيرها.

وأكدت أنها تعمل جاهدةً على تحسين وتطوير عملياتها التشغيلية وإيصال خدمات المياه بالكميات والجودة المطلوبة، وفي حال توقف ضخ المياه عن الأحياء المستهدفة لأي ظرف طارئ -لا قدّر الله- فسيتم إتاحة طلب خدمة الصهاريج عن طريق قنوات التواصل المتاحة لخدمة العملاء بشركة المياه الوطنية.

وأوضحت أن طلب خدمة المياه والصرف الصحي متاحة من خلال الفرع الإلكتروني للشركة: http://ebranch.nwc.com.sa وسوف يعطى طالب الخدمة استثناء الحصول على صهريج مياه بمجرد رفع طلب الحصول على الخدمة من خلال الفرع الإلكتروني ويستمر ذلك الاستثناء إلى أن يتم تنفيذ التوصيلة، وتهيب الشركة بمن لديهم عدادات غير مسجلة بسرعة تحديث معلوماتهم لكي يتمكنوا من الحصول على الخدمة مباشرة.

واختتمت شركة المياه الوطنية بأنها ترحب بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة.

وكان العديد من المواطنين في العديد من الأحياء بمحافظة الطائف طالبوا شركة المياه عبر "سبق" بالسماح لوصول صهاريج المياه إلى منازل المتعثرين منهم في سداد الفواتير، أو أصحاب المباني السكنية التي وصلت لها الخدمة ولم يكملوا إجراءاتهم؛ الأمر الذي تسبّب في حرمان المنزل من خدمة المياه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استجابةً لـ"سبق".. "المياه الوطنية" تتيح خدمة استثناء الحصول على صهريج
سبق

أوضحت شركة المياه الوطنية أن طلب خدمة المياه متاح على موقع الشركة؛ للحصول على صهريج مياه، مبينةً أن هذا الاستثناء سيستمر إلى أن يتم تنفيذ التوصيلة لمنازلهم.

جاء ذلك تعقيباً لما نشرته سبق بعنوان "مواطنون بالطائف يطالبون شركة المياه بإرسال الصهاريج لمنازلهم خلال شهر رمضان"، حيث طالبت الشركة من لديهم عدادات غير مسجلة بسرعة تحديث معلوماتهم؛ لكي يتمكنوا من الحصول على الخدمة مباشرة.

وبيّنت الشركة أنها أطلقت سابقاً مبادرة حي (بلا صهريج) في عدد من أحياء محافظة الطائف ذات الضخ المستمر للمياه؛ وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة لعملاء الشركة، بالإضافة إلى مساهمة ذلك في تقليص حركة الصهاريج داخل تلك الأحياء وما ينتج عنها من ازدحام مروري والمساهمة في المحافظة على المنظر الحضري للمدينة والبنية التحتية من طرق وغيرها.

وأكدت أنها تعمل جاهدةً على تحسين وتطوير عملياتها التشغيلية وإيصال خدمات المياه بالكميات والجودة المطلوبة، وفي حال توقف ضخ المياه عن الأحياء المستهدفة لأي ظرف طارئ -لا قدّر الله- فسيتم إتاحة طلب خدمة الصهاريج عن طريق قنوات التواصل المتاحة لخدمة العملاء بشركة المياه الوطنية.

وأوضحت أن طلب خدمة المياه والصرف الصحي متاحة من خلال الفرع الإلكتروني للشركة: http://ebranch.nwc.com.sa وسوف يعطى طالب الخدمة استثناء الحصول على صهريج مياه بمجرد رفع طلب الحصول على الخدمة من خلال الفرع الإلكتروني ويستمر ذلك الاستثناء إلى أن يتم تنفيذ التوصيلة، وتهيب الشركة بمن لديهم عدادات غير مسجلة بسرعة تحديث معلوماتهم لكي يتمكنوا من الحصول على الخدمة مباشرة.

واختتمت شركة المياه الوطنية بأنها ترحب بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة.

وكان العديد من المواطنين في العديد من الأحياء بمحافظة الطائف طالبوا شركة المياه عبر "سبق" بالسماح لوصول صهاريج المياه إلى منازل المتعثرين منهم في سداد الفواتير، أو أصحاب المباني السكنية التي وصلت لها الخدمة ولم يكملوا إجراءاتهم؛ الأمر الذي تسبّب في حرمان المنزل من خدمة المياه.

25 إبريل 2021 - 13 رمضان 1442
04:49 PM

استجابةً لـ"سبق".. "المياه الوطنية" تتيح خدمة استثناء الحصول على صهريج

طالبت من لديهم عدادات غير مسجلة تحديث معلوماتهم ليتمكنوا من ذلك

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سعود الدعجاني - الرياض
3
5,029

أوضحت شركة المياه الوطنية أن طلب خدمة المياه متاح على موقع الشركة؛ للحصول على صهريج مياه، مبينةً أن هذا الاستثناء سيستمر إلى أن يتم تنفيذ التوصيلة لمنازلهم.

جاء ذلك تعقيباً لما نشرته سبق بعنوان "مواطنون بالطائف يطالبون شركة المياه بإرسال الصهاريج لمنازلهم خلال شهر رمضان"، حيث طالبت الشركة من لديهم عدادات غير مسجلة بسرعة تحديث معلوماتهم؛ لكي يتمكنوا من الحصول على الخدمة مباشرة.

وبيّنت الشركة أنها أطلقت سابقاً مبادرة حي (بلا صهريج) في عدد من أحياء محافظة الطائف ذات الضخ المستمر للمياه؛ وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة لعملاء الشركة، بالإضافة إلى مساهمة ذلك في تقليص حركة الصهاريج داخل تلك الأحياء وما ينتج عنها من ازدحام مروري والمساهمة في المحافظة على المنظر الحضري للمدينة والبنية التحتية من طرق وغيرها.

وأكدت أنها تعمل جاهدةً على تحسين وتطوير عملياتها التشغيلية وإيصال خدمات المياه بالكميات والجودة المطلوبة، وفي حال توقف ضخ المياه عن الأحياء المستهدفة لأي ظرف طارئ -لا قدّر الله- فسيتم إتاحة طلب خدمة الصهاريج عن طريق قنوات التواصل المتاحة لخدمة العملاء بشركة المياه الوطنية.

وأوضحت أن طلب خدمة المياه والصرف الصحي متاحة من خلال الفرع الإلكتروني للشركة: http://ebranch.nwc.com.sa وسوف يعطى طالب الخدمة استثناء الحصول على صهريج مياه بمجرد رفع طلب الحصول على الخدمة من خلال الفرع الإلكتروني ويستمر ذلك الاستثناء إلى أن يتم تنفيذ التوصيلة، وتهيب الشركة بمن لديهم عدادات غير مسجلة بسرعة تحديث معلوماتهم لكي يتمكنوا من الحصول على الخدمة مباشرة.

واختتمت شركة المياه الوطنية بأنها ترحب بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة.

وكان العديد من المواطنين في العديد من الأحياء بمحافظة الطائف طالبوا شركة المياه عبر "سبق" بالسماح لوصول صهاريج المياه إلى منازل المتعثرين منهم في سداد الفواتير، أو أصحاب المباني السكنية التي وصلت لها الخدمة ولم يكملوا إجراءاتهم؛ الأمر الذي تسبّب في حرمان المنزل من خدمة المياه.

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