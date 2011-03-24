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بورصة مصر تتكبد خسائر حادة خلال معاملات اليوم

المؤشر الرئيسي يفقد 2.45% والأسهم أكثر من 17 مليار جنيه

دفعت مضاربات المستثمرين الأفراد بورصة مصر لتكبد خسائر حادة خلال معاملات اليوم، وأفقدت مؤشرها الرئيسي 2.45 بالمائة، وأسهمها أكثر من 17 مليار جنيه (1.1 مليار دولار) من قيمتها السوقية.

وأوقفت بورصة مصر التعاملات على 85 سهماً لمدة عشر دقائق بعد تراجعها بأكثر من خمسة بالمائة.

وتراجعت أسهم 154 شركة، بينما ارتفعت أسهم عشر شركات، ولم تتغير أسعار أسهم 30 شركة خلال معاملات اليوم.

وقالت رانيا يعقوب رئيسة مجلس إدارة شركة "ثري واي" لتداول الأوراق المالية: "لا يوجد أي تطور سياسي أو اقتصادي في البلاد يمكن أن يؤدي لتلك الخسائر العنيفة، المبيعات كلها من الأفراد بالسوق أصبحوا يتحكمون بالسوق كيفما شاءوا"، طبقاً لـ"آر تي".

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بورصة مصر تتكبد خسائر حادة خلال معاملات اليوم
سبق

دفعت مضاربات المستثمرين الأفراد بورصة مصر لتكبد خسائر حادة خلال معاملات اليوم، وأفقدت مؤشرها الرئيسي 2.45 بالمائة، وأسهمها أكثر من 17 مليار جنيه (1.1 مليار دولار) من قيمتها السوقية.

وأوقفت بورصة مصر التعاملات على 85 سهماً لمدة عشر دقائق بعد تراجعها بأكثر من خمسة بالمائة.

وتراجعت أسهم 154 شركة، بينما ارتفعت أسهم عشر شركات، ولم تتغير أسعار أسهم 30 شركة خلال معاملات اليوم.

وقالت رانيا يعقوب رئيسة مجلس إدارة شركة "ثري واي" لتداول الأوراق المالية: "لا يوجد أي تطور سياسي أو اقتصادي في البلاد يمكن أن يؤدي لتلك الخسائر العنيفة، المبيعات كلها من الأفراد بالسوق أصبحوا يتحكمون بالسوق كيفما شاءوا"، طبقاً لـ"آر تي".

22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442
06:15 PM

بورصة مصر تتكبد خسائر حادة خلال معاملات اليوم

المؤشر الرئيسي يفقد 2.45% والأسهم أكثر من 17 مليار جنيه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دفعت مضاربات المستثمرين الأفراد بورصة مصر لتكبد خسائر حادة خلال معاملات اليوم، وأفقدت مؤشرها الرئيسي 2.45 بالمائة، وأسهمها أكثر من 17 مليار جنيه (1.1 مليار دولار) من قيمتها السوقية.

وأوقفت بورصة مصر التعاملات على 85 سهماً لمدة عشر دقائق بعد تراجعها بأكثر من خمسة بالمائة.

وتراجعت أسهم 154 شركة، بينما ارتفعت أسهم عشر شركات، ولم تتغير أسعار أسهم 30 شركة خلال معاملات اليوم.

وقالت رانيا يعقوب رئيسة مجلس إدارة شركة "ثري واي" لتداول الأوراق المالية: "لا يوجد أي تطور سياسي أو اقتصادي في البلاد يمكن أن يؤدي لتلك الخسائر العنيفة، المبيعات كلها من الأفراد بالسوق أصبحوا يتحكمون بالسوق كيفما شاءوا"، طبقاً لـ"آر تي".

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