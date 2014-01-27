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"بايدن" يوقِّع 4 إجراءات تنفيذية تهدف إلى "المساواة العرقية" بأمريكا

من بينها قرار للتخفيف من "كراهية الأجانب" ضد الأمريكيين الآسيويين

وقَّع الرئيس الأمريكي جو بايدن على أربعة إجراءات تنفيذية، تهدف إلى تعزيز المساواة العرقية في الولايات المتحدة، ومن بينها قرار للتخفيف من "كراهية الأجانب" ضد الأمريكيين الآسيويين، وفق "روسيا اليوم".

وتفصيلاً، وقّع بايدن مذكرة توجِّه وزارة الإسكان والتنمية الحضرية (HUD) لبدء عملية استئصال العنصرية النظامية في سوق الإسكان من خلال تحليل المجالات التي قوضت فيها سياسات الإدارة السابقة قوانين الإسكان العادلة.

ووقّع على أمر تنفيذي، يُنهي استخدام وزارة العدل للسجون الخاصة كجزء من أجندة الإدارة الجديدة الأوسع لإصلاح نظام العدالة الجنائية.

بالإضافة إلى ذلك، وقّع بايدن مذكرة توجِّه الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وزارتا الصحة والخدمات الإنسانية (HHS) والعدل، لاتخاذ خطوات لوقف الكراهية ضد الأجانب، والعنف تجاه الأمريكيين الآسيويين وجزر المحيط الهادئ.

وأخيرًا، وقّع بايدن أمرًا تنفيذيًّا يوجِّه الوكالات الفيدرالية للمشاركة بانتظام مع الحكومات القبلية من أجل تعزيز العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والهنود الأمريكيين وقبائل ألاسكا الأصلية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"بايدن" يوقِّع 4 إجراءات تنفيذية تهدف إلى "المساواة العرقية" بأمريكا
سبق

وقَّع الرئيس الأمريكي جو بايدن على أربعة إجراءات تنفيذية، تهدف إلى تعزيز المساواة العرقية في الولايات المتحدة، ومن بينها قرار للتخفيف من "كراهية الأجانب" ضد الأمريكيين الآسيويين، وفق "روسيا اليوم".

وتفصيلاً، وقّع بايدن مذكرة توجِّه وزارة الإسكان والتنمية الحضرية (HUD) لبدء عملية استئصال العنصرية النظامية في سوق الإسكان من خلال تحليل المجالات التي قوضت فيها سياسات الإدارة السابقة قوانين الإسكان العادلة.

ووقّع على أمر تنفيذي، يُنهي استخدام وزارة العدل للسجون الخاصة كجزء من أجندة الإدارة الجديدة الأوسع لإصلاح نظام العدالة الجنائية.

بالإضافة إلى ذلك، وقّع بايدن مذكرة توجِّه الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وزارتا الصحة والخدمات الإنسانية (HHS) والعدل، لاتخاذ خطوات لوقف الكراهية ضد الأجانب، والعنف تجاه الأمريكيين الآسيويين وجزر المحيط الهادئ.

وأخيرًا، وقّع بايدن أمرًا تنفيذيًّا يوجِّه الوكالات الفيدرالية للمشاركة بانتظام مع الحكومات القبلية من أجل تعزيز العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والهنود الأمريكيين وقبائل ألاسكا الأصلية.

27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
01:42 AM

"بايدن" يوقِّع 4 إجراءات تنفيذية تهدف إلى "المساواة العرقية" بأمريكا

من بينها قرار للتخفيف من "كراهية الأجانب" ضد الأمريكيين الآسيويين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقَّع الرئيس الأمريكي جو بايدن على أربعة إجراءات تنفيذية، تهدف إلى تعزيز المساواة العرقية في الولايات المتحدة، ومن بينها قرار للتخفيف من "كراهية الأجانب" ضد الأمريكيين الآسيويين، وفق "روسيا اليوم".

وتفصيلاً، وقّع بايدن مذكرة توجِّه وزارة الإسكان والتنمية الحضرية (HUD) لبدء عملية استئصال العنصرية النظامية في سوق الإسكان من خلال تحليل المجالات التي قوضت فيها سياسات الإدارة السابقة قوانين الإسكان العادلة.

ووقّع على أمر تنفيذي، يُنهي استخدام وزارة العدل للسجون الخاصة كجزء من أجندة الإدارة الجديدة الأوسع لإصلاح نظام العدالة الجنائية.

بالإضافة إلى ذلك، وقّع بايدن مذكرة توجِّه الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وزارتا الصحة والخدمات الإنسانية (HHS) والعدل، لاتخاذ خطوات لوقف الكراهية ضد الأجانب، والعنف تجاه الأمريكيين الآسيويين وجزر المحيط الهادئ.

وأخيرًا، وقّع بايدن أمرًا تنفيذيًّا يوجِّه الوكالات الفيدرالية للمشاركة بانتظام مع الحكومات القبلية من أجل تعزيز العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والهنود الأمريكيين وقبائل ألاسكا الأصلية.

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