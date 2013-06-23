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رسميًّا.. من 24 يونيو النمسا تستقبل السعوديين والمطلوب هذه المستندات فقط

قائمة من 50 دولة

كشفت السفارة النمساوية بالرياض، بدء استقبال السعوديين والمسافرين من العالم ابتداء من 24 يونيو 2021، مع تسهيل الإجراءات من حيث المطلوب، وهو ثلاث مستندات أو شهادات فقط وهي: (إثبات التطعيم، أو الإصابة السابقة، أو الاختبار السلبي والمعروف باسم "بي سي آر")، لمدة لا تزيد على 72 ساعة، وتكون الشهادات من قِبَل هيئة طبية رسمية، ومع إعفاء الأطفال دون سن العاشرة من الاختبارات، وتكون شهادة التطعيم من اللقاحات المعتمدة من أوروبا وهي: (فايزر، وأسترازينكا، ومودرنا، وجونسون)، وتحسب مدة التلقيح بعد مرور 22 يومًا بعد جرعتك الأولى، وتستمر لمدة 3 أشهر من تاريخ التطعيم، وبعد الجرعة الثانية تمتد الصلاحية لمدة 6 أشهر أخرى، وتصدر تلك الشهادات إما باللغة الألمانية أو الإنجليزية.

وكانت حكومة النمسا قد قامت بتعديل لائحة الدول التي يمكن لمواطنيها الدخول وهي من البلدان ذات معدل الإصابة المنخفض، وهي قائمة بها 50 دولة، وتشمل معظم الدول الأوروبية وأمريكا والمملكة العربية السعودية.

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رسميًّا.. من 24 يونيو النمسا تستقبل السعوديين والمطلوب هذه المستندات فقط
سبق

كشفت السفارة النمساوية بالرياض، بدء استقبال السعوديين والمسافرين من العالم ابتداء من 24 يونيو 2021، مع تسهيل الإجراءات من حيث المطلوب، وهو ثلاث مستندات أو شهادات فقط وهي: (إثبات التطعيم، أو الإصابة السابقة، أو الاختبار السلبي والمعروف باسم "بي سي آر")، لمدة لا تزيد على 72 ساعة، وتكون الشهادات من قِبَل هيئة طبية رسمية، ومع إعفاء الأطفال دون سن العاشرة من الاختبارات، وتكون شهادة التطعيم من اللقاحات المعتمدة من أوروبا وهي: (فايزر، وأسترازينكا، ومودرنا، وجونسون)، وتحسب مدة التلقيح بعد مرور 22 يومًا بعد جرعتك الأولى، وتستمر لمدة 3 أشهر من تاريخ التطعيم، وبعد الجرعة الثانية تمتد الصلاحية لمدة 6 أشهر أخرى، وتصدر تلك الشهادات إما باللغة الألمانية أو الإنجليزية.

وكانت حكومة النمسا قد قامت بتعديل لائحة الدول التي يمكن لمواطنيها الدخول وهي من البلدان ذات معدل الإصابة المنخفض، وهي قائمة بها 50 دولة، وتشمل معظم الدول الأوروبية وأمريكا والمملكة العربية السعودية.

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
01:24 PM

رسميًّا.. من 24 يونيو النمسا تستقبل السعوديين والمطلوب هذه المستندات فقط

قائمة من 50 دولة

A A A
خالد خليل - الرياض
1
2,348

كشفت السفارة النمساوية بالرياض، بدء استقبال السعوديين والمسافرين من العالم ابتداء من 24 يونيو 2021، مع تسهيل الإجراءات من حيث المطلوب، وهو ثلاث مستندات أو شهادات فقط وهي: (إثبات التطعيم، أو الإصابة السابقة، أو الاختبار السلبي والمعروف باسم "بي سي آر")، لمدة لا تزيد على 72 ساعة، وتكون الشهادات من قِبَل هيئة طبية رسمية، ومع إعفاء الأطفال دون سن العاشرة من الاختبارات، وتكون شهادة التطعيم من اللقاحات المعتمدة من أوروبا وهي: (فايزر، وأسترازينكا، ومودرنا، وجونسون)، وتحسب مدة التلقيح بعد مرور 22 يومًا بعد جرعتك الأولى، وتستمر لمدة 3 أشهر من تاريخ التطعيم، وبعد الجرعة الثانية تمتد الصلاحية لمدة 6 أشهر أخرى، وتصدر تلك الشهادات إما باللغة الألمانية أو الإنجليزية.

وكانت حكومة النمسا قد قامت بتعديل لائحة الدول التي يمكن لمواطنيها الدخول وهي من البلدان ذات معدل الإصابة المنخفض، وهي قائمة بها 50 دولة، وتشمل معظم الدول الأوروبية وأمريكا والمملكة العربية السعودية.

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