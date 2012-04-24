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في لقاء مقدم من الجولة 28 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.. التعاون والفتح وجهًا لوجه

يواجه فريق التعاون نظيره الفتح، غدًا الأحد، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة في لقاء مقدم من الجولة 28 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

ويحتل التعاون المركز الرابع برصيد 41 نقطة مقابل 35 نقطة للفتح وضعته في المركز الثامن.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم التعاون الفتح

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في لقاء مقدم من الجولة 28 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.. التعاون والفتح وجهًا لوجه
سبق

يواجه فريق التعاون نظيره الفتح، غدًا الأحد، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة في لقاء مقدم من الجولة 28 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

ويحتل التعاون المركز الرابع برصيد 41 نقطة مقابل 35 نقطة للفتح وضعته في المركز الثامن.

24 إبريل 2021 - 12 رمضان 1442
09:31 PM

في لقاء مقدم من الجولة 28 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.. التعاون والفتح وجهًا لوجه

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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يواجه فريق التعاون نظيره الفتح، غدًا الأحد، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة في لقاء مقدم من الجولة 28 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

ويحتل التعاون المركز الرابع برصيد 41 نقطة مقابل 35 نقطة للفتح وضعته في المركز الثامن.

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