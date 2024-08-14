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"الصحة" تعلن تسجيل 2566 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1383 إصابة

الكونغو الديمقراطية تسجل 39 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع إجمالي الحالات بجنوب أفريقيا إلى 573 ألفًا

سجّلت جمهورية الكونغو الديمقراطية 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد،خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في الكونغو الديمقراطية في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغت 9589 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 234 وفاة.

من جهة ثانية، شهدت جنوب أفريقيا 3946 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و260 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وذكرت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيان لها، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس قد بلغت 573 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 11270 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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الكونغو الديمقراطية تسجل 39 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجّلت جمهورية الكونغو الديمقراطية 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد،خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في الكونغو الديمقراطية في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغت 9589 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 234 وفاة.

من جهة ثانية، شهدت جنوب أفريقيا 3946 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و260 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وذكرت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيان لها، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس قد بلغت 573 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 11270 حالة.

14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441
02:41 PM

الكونغو الديمقراطية تسجل 39 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع إجمالي الحالات بجنوب أفريقيا إلى 573 ألفًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجّلت جمهورية الكونغو الديمقراطية 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد،خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في الكونغو الديمقراطية في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغت 9589 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 234 وفاة.

من جهة ثانية، شهدت جنوب أفريقيا 3946 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و260 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وذكرت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيان لها، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس قد بلغت 573 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 11270 حالة.

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