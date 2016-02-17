شاهد.. "تركي بن طلال" يبحث تغطية الإسعاف الجوي لمناطق عسير الطرفية

أكد أن المسؤول الكفؤ ليس من لا يخطئ بل من يكتشف أخطاءه ويجتهد لعلاجها

بحث الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة، آلية تشغيل الإسعاف الجوي بالمنطقة لتغطية المراكز الطرفية التي يتعذر الوصول إليها من قبل الخدمات الإسعافية الأرضية، وذلك من خلال التنسيق الأفقي مع وزارة الحرس الوطني، وقيادة المنطقة الجنوبية إلى حين استكمال هيئة الهلال الأحمر منظومتها الجوية والتي سيكون لمنطقة عسير فيها الأولوية؛ نظرًا لطبيعة المنطقة وموقعها.

كما وجّه أمير منطقة عسير أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها بتقديم الدعم اللازم لإنشاء المراكز الإسعافية المصغرة لتدعم الوصول السريع إلى مواقع التجمعات البشرية خاصة في الحدائق العامة ومناطق التنزه، إضافة إلى تسهيل إجراءات جمعية أصدقاء الهلال الأحمر من خلال فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، وذلك في سياق دعم هذا القطاع بما يحقق قيامه بالدور المطلوب.

جاء ذلك أثناء مناقشة الأمير تركي بن طلال، رفع مستوى الخدمات الإسعافية لمحافظة بلقرن ومراكزها، في لقائه مع أعضاء فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، بمكتبه بديوان الإمارة، استكمالا لما تم الوقوف عليه خلال الزيارة التفقدية لمحافظة بلقرن مطلع الشهر الجاري.

واطلع الأمير، خلال اللقاء، على ما تم تنفيذه بفرضية قياس المسافات بين المراكز الإسعافية والمراكز الطرفية في المحافظة، مثمناً الدور الذي قام به المركز في تنفيذ التوجيهات بإتقان.

وأكد الأمير تركي بن طلال، في ختام اللقاء على منهجية المساءلة؛ للتأكد من القيام بالواجب بكفاءة، وأنها طريق لتجويد العمل، كما أكد أن المسؤول الكفؤ ليس من لا يخطئ، بل هو من يسعى لاكتشاف أخطائه ويجتهد في معالجتها باحترافية وإتقان وذلك محل إشادة.