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أمير الباحة يدشن غرفة عمليات متابعة مشاريع المنطقة

شدد على إنجاز المشروعات كافة بوقتها المحدد

دشن الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه بديوان الإمارة اليوم غرفة عمليات متابعة المشاريع بالمنطقة والتي وجّه سموه بإنشائها في وقت سابق.

واستمع أمير المنطقة لشرح مفصل عن عمل غرفة عمليات متابعة المشاريع للعمل على تذليل كل ما يعيق تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها وكذلك متابعة الجهات الحكومية والخدمية التي لديها مشروعات متأخرة أو متعثرة ومدى قيام هذه الجهات بمعالجة المشروعات المتأخرة عن مسار الخطة الزمنية المعتمدة لها .

وأكد أمير منطقة الباحة خلال التدشين على قيام كل الجهات بمتابعة المشروعات والحرص على إنجازها بوقتها المحدد وبالجودة العالية المطلوبة لكي تتم الاستفادة منها بما يخدم المستفيدين ويسرع عملية التنمية بالمنطقة كما أكد سموه أهمية رفع التقارير الشهرية لسموه، متضمنًا ذلك مؤشرات أداء الجهات.

يُشار إلى أن غرفة عمليات متابعة المشاريع تهدف إلى متابعة جميع المشروعات بالمنطقة لكل الجهات من لوحة عرض موضح بها كل المشروعات وستمكن سمو أمير المنطقة من متابعة تحديثات العمل أولاً بأول من خلال شاشة مخصصة داخل مكتب سموه وسيتم تحديث سير المشروعات بشكل مستمر، وفي حال رصد مشروع متأخر أو متعثر تتدخل إمارة المنطقة بشكل عاجل وتبحث أسباب هذا التأخر أو التعثر والعمل على معالجة أي عوائق أو مشاكل أدت لهذا التأخير بالتنسيق مع الجهة المختصة.

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أمير الباحة يدشن غرفة عمليات متابعة مشاريع المنطقة
سبق

دشن الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه بديوان الإمارة اليوم غرفة عمليات متابعة المشاريع بالمنطقة والتي وجّه سموه بإنشائها في وقت سابق.

واستمع أمير المنطقة لشرح مفصل عن عمل غرفة عمليات متابعة المشاريع للعمل على تذليل كل ما يعيق تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها وكذلك متابعة الجهات الحكومية والخدمية التي لديها مشروعات متأخرة أو متعثرة ومدى قيام هذه الجهات بمعالجة المشروعات المتأخرة عن مسار الخطة الزمنية المعتمدة لها .

وأكد أمير منطقة الباحة خلال التدشين على قيام كل الجهات بمتابعة المشروعات والحرص على إنجازها بوقتها المحدد وبالجودة العالية المطلوبة لكي تتم الاستفادة منها بما يخدم المستفيدين ويسرع عملية التنمية بالمنطقة كما أكد سموه أهمية رفع التقارير الشهرية لسموه، متضمنًا ذلك مؤشرات أداء الجهات.

يُشار إلى أن غرفة عمليات متابعة المشاريع تهدف إلى متابعة جميع المشروعات بالمنطقة لكل الجهات من لوحة عرض موضح بها كل المشروعات وستمكن سمو أمير المنطقة من متابعة تحديثات العمل أولاً بأول من خلال شاشة مخصصة داخل مكتب سموه وسيتم تحديث سير المشروعات بشكل مستمر، وفي حال رصد مشروع متأخر أو متعثر تتدخل إمارة المنطقة بشكل عاجل وتبحث أسباب هذا التأخر أو التعثر والعمل على معالجة أي عوائق أو مشاكل أدت لهذا التأخير بالتنسيق مع الجهة المختصة.

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
08:50 PM

أمير الباحة يدشن غرفة عمليات متابعة مشاريع المنطقة

شدد على إنجاز المشروعات كافة بوقتها المحدد

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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دشن الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه بديوان الإمارة اليوم غرفة عمليات متابعة المشاريع بالمنطقة والتي وجّه سموه بإنشائها في وقت سابق.

واستمع أمير المنطقة لشرح مفصل عن عمل غرفة عمليات متابعة المشاريع للعمل على تذليل كل ما يعيق تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها وكذلك متابعة الجهات الحكومية والخدمية التي لديها مشروعات متأخرة أو متعثرة ومدى قيام هذه الجهات بمعالجة المشروعات المتأخرة عن مسار الخطة الزمنية المعتمدة لها .

وأكد أمير منطقة الباحة خلال التدشين على قيام كل الجهات بمتابعة المشروعات والحرص على إنجازها بوقتها المحدد وبالجودة العالية المطلوبة لكي تتم الاستفادة منها بما يخدم المستفيدين ويسرع عملية التنمية بالمنطقة كما أكد سموه أهمية رفع التقارير الشهرية لسموه، متضمنًا ذلك مؤشرات أداء الجهات.

يُشار إلى أن غرفة عمليات متابعة المشاريع تهدف إلى متابعة جميع المشروعات بالمنطقة لكل الجهات من لوحة عرض موضح بها كل المشروعات وستمكن سمو أمير المنطقة من متابعة تحديثات العمل أولاً بأول من خلال شاشة مخصصة داخل مكتب سموه وسيتم تحديث سير المشروعات بشكل مستمر، وفي حال رصد مشروع متأخر أو متعثر تتدخل إمارة المنطقة بشكل عاجل وتبحث أسباب هذا التأخر أو التعثر والعمل على معالجة أي عوائق أو مشاكل أدت لهذا التأخير بالتنسيق مع الجهة المختصة.

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