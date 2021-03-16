توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، ارتفاعًا تدريجيًّا في الحرارة ابتداءً من اليوم الثلاثاء على معظم المناطق، يتراوح بين 4 لـ6 عما سجلته الحرارة أمس الاثنين؛ لتصبح الأجواء حارة نهارًا ومعتدلة إلى لطيفة ليلًا عدا الشمالية والمرتفعات الغربية والجنوبية، والمنطقة الشرقية من معتدلة إلى مائلة للحرارة نهارًا.
وأضاف "الحصيني" عبر حسابه في "تويتر": "ومن معتدلة ليلًا إلى باردة نسبيًّا على الشمالية والشرقية والمرتفعات الجبلية".
وتابع: "متوقع أمطار -إن شاء الله- في مجملها خفيفة على أجزاء محدودة ومتفرقة من مناطق القصيم، وحائل، ومرتفعات عسير، وشمال منطقتي الرياض والشرقية، تُسبَق برياح نشطة مثيرة للأتربة عليها؛ إلا أن يصرفها الله.
حرارة ترتفع 6 درجات.. "أجواء الثلاثاء" بتوقيع "الحصيني": أمطار هنا
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-03-16
توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، ارتفاعًا تدريجيًّا في الحرارة ابتداءً من اليوم الثلاثاء على معظم المناطق، يتراوح بين 4 لـ6 عما سجلته الحرارة أمس الاثنين؛ لتصبح الأجواء حارة نهارًا ومعتدلة إلى لطيفة ليلًا عدا الشمالية والمرتفعات الغربية والجنوبية، والمنطقة الشرقية من معتدلة إلى مائلة للحرارة نهارًا.
وأضاف "الحصيني" عبر حسابه في "تويتر": "ومن معتدلة ليلًا إلى باردة نسبيًّا على الشمالية والشرقية والمرتفعات الجبلية".
وتابع: "متوقع أمطار -إن شاء الله- في مجملها خفيفة على أجزاء محدودة ومتفرقة من مناطق القصيم، وحائل، ومرتفعات عسير، وشمال منطقتي الرياض والشرقية، تُسبَق برياح نشطة مثيرة للأتربة عليها؛ إلا أن يصرفها الله.
16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
08:38 AM
حرارة ترتفع 6 درجات.. "أجواء الثلاثاء" بتوقيع "الحصيني": أمطار هنا
توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، ارتفاعًا تدريجيًّا في الحرارة ابتداءً من اليوم الثلاثاء على معظم المناطق، يتراوح بين 4 لـ6 عما سجلته الحرارة أمس الاثنين؛ لتصبح الأجواء حارة نهارًا ومعتدلة إلى لطيفة ليلًا عدا الشمالية والمرتفعات الغربية والجنوبية، والمنطقة الشرقية من معتدلة إلى مائلة للحرارة نهارًا.
وأضاف "الحصيني" عبر حسابه في "تويتر": "ومن معتدلة ليلًا إلى باردة نسبيًّا على الشمالية والشرقية والمرتفعات الجبلية".
وتابع: "متوقع أمطار -إن شاء الله- في مجملها خفيفة على أجزاء محدودة ومتفرقة من مناطق القصيم، وحائل، ومرتفعات عسير، وشمال منطقتي الرياض والشرقية، تُسبَق برياح نشطة مثيرة للأتربة عليها؛ إلا أن يصرفها الله.