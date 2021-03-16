حرارة ترتفع 6 درجات.. "أجواء الثلاثاء" بتوقيع "الحصيني": أمطار هنا

حارة نهارًا ومعتدلة لطيفة ليلًا ‏عدا مناطق.. والشرقية معتدلة تميل للحرارة

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، ارتفاعًا تدريجيًّا في الحرارة ابتداءً من اليوم الثلاثاء على معظم المناطق، يتراوح بين 4 لـ6 عما سجلته الحرارة أمس الاثنين؛ لتصبح الأجواء حارة نهارًا ومعتدلة إلى لطيفة ليلًا ‏عدا الشمالية والمرتفعات الغربية والجنوبية، والمنطقة الشرقية من معتدلة إلى مائلة للحرارة نهارًا.

وأضاف "الحصيني" عبر حسابه في "تويتر": "ومن معتدلة ليلًا إلى باردة نسبيًّا على الشمالية والشرقية والمرتفعات الجبلية".

‏وتابع: "متوقع أمطار -إن شاء الله- في مجملها خفيفة على أجزاء محدودة ومتفرقة من مناطق القصيم، وحائل، ومرتفعات عسير، وشمال منطقتي الرياض والشرقية، تُسبَق برياح نشطة مثيرة للأتربة عليها؛ إلا أن يصرفها الله.