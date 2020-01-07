النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إعداد وتجهيز وانتشار .. شاهد "خطة شرطة حائل" ترسم ملامح نجاح الموسم

أيام تخلو من المخالفات والتجاوزات سوى حالة لشابين تمت بالبدء وقُبض عليهما

سجلت الأيام العشرة الأولى لموسم حائل 2019، أياماً خالية من المخالفات والتجاوزات التي توقعها الكثير قبل بداية الموسم، ماعدا حالة ببداية الموسم تم القبض على شابين اشتركا فيها.

ضبط الوضع لم يكن واقعاً إلا بعد أن نفّذت شرطة منطقة حائل بأجهزتها الأمنية المختلفة وإعدادها وتجهيزها، قوة تنظيم مشاة في مواقع فعاليات الموسم المختلفة كافة، جميع أفرادها قادرون على التعامل المباشر مع الزوّار، وإرشاد الشباب منهم إلى الطريقة المثلى في التعامل الحسن مع الاستفادة من الفعاليات دون مضايقة الآخرين.

ونجح رجال الأمن في التحكم في تدفق الزوّار لتلك الفعاليات والمحافظة على اتجاهات السير المحددة لهم؛ حيث ساعد توزيع ضباط وأفراد الجهات الأمنية، وربطهم بمواقع محددة وفق خطة جغرافية تم وضعها، وتزويدهم بإمكانيات التقنية الحديثة، في تسهيل مهمة رجل الأمن للوصول لأي حدث يتطلب المباشرة الفورية داخل منطقة الفعاليات، وإمكانية ضبط الأمن هناك ومنع الخلل والقبض على المتسبب في مضايقة الزوّار.

يتمركز أفراد الشرطة تساندهم أفراد الدوريات الأمنية داخل الفعاليات، ودوريات مرور المنطقة يتمركزون على الطرق المؤدية للفعاليات وضبط الحركة المرورية وتسهيلها، فيما يعمل رجال إدارة التحريات والبحث الجنائي، على ضبط الوضع الأمني من بين صفوف الزوّار وجمهور الفعاليات.

زوّار الموسم تحدثوا لـ"سبق"، عن السيطرة التامة على فعاليات الموسم، وتوفير بيئة مناسبة لجميع فئات المجتمع للاستمتاع بالفعاليات دون أي مضايقة أو تعكير صفو، فالصغير استمتع بفعاليات تخصه، والكبير سواء أكان ذكراً أم أنثى استمتع هو الآخر.

وجود القيادات الأمنية بحائل، متمثلة بمدير شرطة منطقة حائل اللواء الدكتور كتاب بن عقيلان العتيبي؛ ومدير مرور المنطقة العميد دحيم بن سالم الشبرمي؛ ومدير إدارة دوريات الأمن بمنطقة حائل العقيد حبيب بن عطاالله بن سعد الصريصري الجهني؛ وكافة الضباط المعنيين من كل إدارة في الميدان طوال أوقات الفعاليات وتنقلهم بين المواقع المختلفة لها، ساعد كثيراً -بعد توفيق الله- في تطبيق الخطة الأمنية على أكمل وجه.

"سبق"، رصدت في إحدى زيارتها لمتنزه الأمير سعود بن عبدالمحسن بحائل، أكثر من 200 رجل أمن من مختلف القطاعات الأمنية، على مساحة تبلغ 350 ألف متر مربع، يتمركز معظمهم على ممر المشاة الرئيس الذي يبلغ طوله 1200 متر وبالمسطحات الخضراء والمسرح الرئيس والمسارح الفعلية.

شرطة حائل موسم حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إعداد وتجهيز وانتشار .. شاهد "خطة شرطة حائل" ترسم ملامح نجاح الموسم
سبق

سجلت الأيام العشرة الأولى لموسم حائل 2019، أياماً خالية من المخالفات والتجاوزات التي توقعها الكثير قبل بداية الموسم، ماعدا حالة ببداية الموسم تم القبض على شابين اشتركا فيها.

ضبط الوضع لم يكن واقعاً إلا بعد أن نفّذت شرطة منطقة حائل بأجهزتها الأمنية المختلفة وإعدادها وتجهيزها، قوة تنظيم مشاة في مواقع فعاليات الموسم المختلفة كافة، جميع أفرادها قادرون على التعامل المباشر مع الزوّار، وإرشاد الشباب منهم إلى الطريقة المثلى في التعامل الحسن مع الاستفادة من الفعاليات دون مضايقة الآخرين.

ونجح رجال الأمن في التحكم في تدفق الزوّار لتلك الفعاليات والمحافظة على اتجاهات السير المحددة لهم؛ حيث ساعد توزيع ضباط وأفراد الجهات الأمنية، وربطهم بمواقع محددة وفق خطة جغرافية تم وضعها، وتزويدهم بإمكانيات التقنية الحديثة، في تسهيل مهمة رجل الأمن للوصول لأي حدث يتطلب المباشرة الفورية داخل منطقة الفعاليات، وإمكانية ضبط الأمن هناك ومنع الخلل والقبض على المتسبب في مضايقة الزوّار.

يتمركز أفراد الشرطة تساندهم أفراد الدوريات الأمنية داخل الفعاليات، ودوريات مرور المنطقة يتمركزون على الطرق المؤدية للفعاليات وضبط الحركة المرورية وتسهيلها، فيما يعمل رجال إدارة التحريات والبحث الجنائي، على ضبط الوضع الأمني من بين صفوف الزوّار وجمهور الفعاليات.

زوّار الموسم تحدثوا لـ"سبق"، عن السيطرة التامة على فعاليات الموسم، وتوفير بيئة مناسبة لجميع فئات المجتمع للاستمتاع بالفعاليات دون أي مضايقة أو تعكير صفو، فالصغير استمتع بفعاليات تخصه، والكبير سواء أكان ذكراً أم أنثى استمتع هو الآخر.

وجود القيادات الأمنية بحائل، متمثلة بمدير شرطة منطقة حائل اللواء الدكتور كتاب بن عقيلان العتيبي؛ ومدير مرور المنطقة العميد دحيم بن سالم الشبرمي؛ ومدير إدارة دوريات الأمن بمنطقة حائل العقيد حبيب بن عطاالله بن سعد الصريصري الجهني؛ وكافة الضباط المعنيين من كل إدارة في الميدان طوال أوقات الفعاليات وتنقلهم بين المواقع المختلفة لها، ساعد كثيراً -بعد توفيق الله- في تطبيق الخطة الأمنية على أكمل وجه.

"سبق"، رصدت في إحدى زيارتها لمتنزه الأمير سعود بن عبدالمحسن بحائل، أكثر من 200 رجل أمن من مختلف القطاعات الأمنية، على مساحة تبلغ 350 ألف متر مربع، يتمركز معظمهم على ممر المشاة الرئيس الذي يبلغ طوله 1200 متر وبالمسطحات الخضراء والمسرح الرئيس والمسارح الفعلية.

07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
01:05 PM

إعداد وتجهيز وانتشار .. شاهد "خطة شرطة حائل" ترسم ملامح نجاح الموسم

أيام تخلو من المخالفات والتجاوزات سوى حالة لشابين تمت بالبدء وقُبض عليهما

A A A
خالد السليمي - حائل
0
1,608

سجلت الأيام العشرة الأولى لموسم حائل 2019، أياماً خالية من المخالفات والتجاوزات التي توقعها الكثير قبل بداية الموسم، ماعدا حالة ببداية الموسم تم القبض على شابين اشتركا فيها.

ضبط الوضع لم يكن واقعاً إلا بعد أن نفّذت شرطة منطقة حائل بأجهزتها الأمنية المختلفة وإعدادها وتجهيزها، قوة تنظيم مشاة في مواقع فعاليات الموسم المختلفة كافة، جميع أفرادها قادرون على التعامل المباشر مع الزوّار، وإرشاد الشباب منهم إلى الطريقة المثلى في التعامل الحسن مع الاستفادة من الفعاليات دون مضايقة الآخرين.

ونجح رجال الأمن في التحكم في تدفق الزوّار لتلك الفعاليات والمحافظة على اتجاهات السير المحددة لهم؛ حيث ساعد توزيع ضباط وأفراد الجهات الأمنية، وربطهم بمواقع محددة وفق خطة جغرافية تم وضعها، وتزويدهم بإمكانيات التقنية الحديثة، في تسهيل مهمة رجل الأمن للوصول لأي حدث يتطلب المباشرة الفورية داخل منطقة الفعاليات، وإمكانية ضبط الأمن هناك ومنع الخلل والقبض على المتسبب في مضايقة الزوّار.

يتمركز أفراد الشرطة تساندهم أفراد الدوريات الأمنية داخل الفعاليات، ودوريات مرور المنطقة يتمركزون على الطرق المؤدية للفعاليات وضبط الحركة المرورية وتسهيلها، فيما يعمل رجال إدارة التحريات والبحث الجنائي، على ضبط الوضع الأمني من بين صفوف الزوّار وجمهور الفعاليات.

زوّار الموسم تحدثوا لـ"سبق"، عن السيطرة التامة على فعاليات الموسم، وتوفير بيئة مناسبة لجميع فئات المجتمع للاستمتاع بالفعاليات دون أي مضايقة أو تعكير صفو، فالصغير استمتع بفعاليات تخصه، والكبير سواء أكان ذكراً أم أنثى استمتع هو الآخر.

وجود القيادات الأمنية بحائل، متمثلة بمدير شرطة منطقة حائل اللواء الدكتور كتاب بن عقيلان العتيبي؛ ومدير مرور المنطقة العميد دحيم بن سالم الشبرمي؛ ومدير إدارة دوريات الأمن بمنطقة حائل العقيد حبيب بن عطاالله بن سعد الصريصري الجهني؛ وكافة الضباط المعنيين من كل إدارة في الميدان طوال أوقات الفعاليات وتنقلهم بين المواقع المختلفة لها، ساعد كثيراً -بعد توفيق الله- في تطبيق الخطة الأمنية على أكمل وجه.

"سبق"، رصدت في إحدى زيارتها لمتنزه الأمير سعود بن عبدالمحسن بحائل، أكثر من 200 رجل أمن من مختلف القطاعات الأمنية، على مساحة تبلغ 350 ألف متر مربع، يتمركز معظمهم على ممر المشاة الرئيس الذي يبلغ طوله 1200 متر وبالمسطحات الخضراء والمسرح الرئيس والمسارح الفعلية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,452
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,768
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,186
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,746

كاريكاتير

تم الدعس

المقالات

موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

سارة عفتان
الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

سعيد آل جندب
10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة