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"مكافحة المخدرات": القبض على مواطن روّج مواد مخدرة في مواقع التواصل

قالت: في العقد الثالث من العمر وضُبِط بحوزته 4.9 كيلوجرامات من مادة الحشيش

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يروّج مواد مخدرة؛ فقد أسفرت المتابعة الأمنية لمروجي المخدرات بمنطقة الرياض -بفضل الله- عن تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وضُبِط بحوزته (4.9) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، إضافة إلى مادة القات المخدر.

وأوضح النقيب النجيدي، أنه جرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتم إحالته إلى النيابة العامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مكافحة المخدرات": القبض على مواطن روّج مواد مخدرة في مواقع التواصل
سبق

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يروّج مواد مخدرة؛ فقد أسفرت المتابعة الأمنية لمروجي المخدرات بمنطقة الرياض -بفضل الله- عن تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وضُبِط بحوزته (4.9) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، إضافة إلى مادة القات المخدر.

وأوضح النقيب النجيدي، أنه جرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتم إحالته إلى النيابة العامة.

01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442
07:43 PM
اخر تعديل
02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
01:28 AM

"مكافحة المخدرات": القبض على مواطن روّج مواد مخدرة في مواقع التواصل

قالت: في العقد الثالث من العمر وضُبِط بحوزته 4.9 كيلوجرامات من مادة الحشيش

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يروّج مواد مخدرة؛ فقد أسفرت المتابعة الأمنية لمروجي المخدرات بمنطقة الرياض -بفضل الله- عن تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وضُبِط بحوزته (4.9) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، إضافة إلى مادة القات المخدر.

وأوضح النقيب النجيدي، أنه جرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتم إحالته إلى النيابة العامة.

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