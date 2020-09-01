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"التجارة" تطيح بعمالة مخالفة تصنِّع الذهب بمنزل في جدة وتضبط 5 كيلو بحوزتهم

تمكَّنت الفِرق الرقابية لوزارة التجارة من ضبط تسعة عمالة مخالفة من جنسيات عربية وآسيوية؛ تدير معملاً غير مرخص لتصنيع المشغولات الذهبية بفيلا سكنية بحي البغدادية في محافظة جدة، وذلك بعد عمليات رصد وتحرٍّ للموقع المذكور لمدة أسبوع.

وبالوقوف على المقر بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية تبيَّن مزاولة العمالة أنشطة تصنيع المعادن الثمينة، والعمل لحسابهم الخاص، ووجود شبهة تستر تجاري، وعدم توافر سجلات تجارية أو تراخيص مزاولة نشاط، إضافة لمخالفة عدم وجود "دمغة" علامة تجارية.

وضبطت الوزارة بحوزتهم (5) كيلوجرامات من مشغولات الذهب، وتمت إحالة عينات منها للفحص في مختبرات متخصصة، كما ضبطت مكائن تُستخدم في سبك العملات المعدنية والجنيه السعودي.

وأغلقت الوزارة المعمل المخالف، وأحالت العمالة المتورطين إلى النيابة العامة، التي بدورها ستقوم بالإحالة إلى القضاء لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وفقًا لنظامَي مكافحة التستر والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

وعلى صعيد متصل، أغلقت الفِرق الرقابية للوزارة 3 محال مخالفة بمحافظة جدة؛ تزاول نشاط بيع الذهب دون ترخيص، وتمت إحالة المسؤولين عنها إلى الجهات المعنية لتطبيق الأنظمة بحقهم.

وتشدِّد وزارة التجارة على متابعة أعمال المنشآت كافة، وحصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط. وتحث الوزارة عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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"التجارة" تطيح بعمالة مخالفة تصنِّع الذهب بمنزل في جدة وتضبط 5 كيلو بحوزتهم
سبق

تمكَّنت الفِرق الرقابية لوزارة التجارة من ضبط تسعة عمالة مخالفة من جنسيات عربية وآسيوية؛ تدير معملاً غير مرخص لتصنيع المشغولات الذهبية بفيلا سكنية بحي البغدادية في محافظة جدة، وذلك بعد عمليات رصد وتحرٍّ للموقع المذكور لمدة أسبوع.

وبالوقوف على المقر بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية تبيَّن مزاولة العمالة أنشطة تصنيع المعادن الثمينة، والعمل لحسابهم الخاص، ووجود شبهة تستر تجاري، وعدم توافر سجلات تجارية أو تراخيص مزاولة نشاط، إضافة لمخالفة عدم وجود "دمغة" علامة تجارية.

وضبطت الوزارة بحوزتهم (5) كيلوجرامات من مشغولات الذهب، وتمت إحالة عينات منها للفحص في مختبرات متخصصة، كما ضبطت مكائن تُستخدم في سبك العملات المعدنية والجنيه السعودي.

وأغلقت الوزارة المعمل المخالف، وأحالت العمالة المتورطين إلى النيابة العامة، التي بدورها ستقوم بالإحالة إلى القضاء لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وفقًا لنظامَي مكافحة التستر والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

وعلى صعيد متصل، أغلقت الفِرق الرقابية للوزارة 3 محال مخالفة بمحافظة جدة؛ تزاول نشاط بيع الذهب دون ترخيص، وتمت إحالة المسؤولين عنها إلى الجهات المعنية لتطبيق الأنظمة بحقهم.

وتشدِّد وزارة التجارة على متابعة أعمال المنشآت كافة، وحصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط. وتحث الوزارة عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
10:36 PM

"التجارة" تطيح بعمالة مخالفة تصنِّع الذهب بمنزل في جدة وتضبط 5 كيلو بحوزتهم

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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تمكَّنت الفِرق الرقابية لوزارة التجارة من ضبط تسعة عمالة مخالفة من جنسيات عربية وآسيوية؛ تدير معملاً غير مرخص لتصنيع المشغولات الذهبية بفيلا سكنية بحي البغدادية في محافظة جدة، وذلك بعد عمليات رصد وتحرٍّ للموقع المذكور لمدة أسبوع.

وبالوقوف على المقر بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية تبيَّن مزاولة العمالة أنشطة تصنيع المعادن الثمينة، والعمل لحسابهم الخاص، ووجود شبهة تستر تجاري، وعدم توافر سجلات تجارية أو تراخيص مزاولة نشاط، إضافة لمخالفة عدم وجود "دمغة" علامة تجارية.

وضبطت الوزارة بحوزتهم (5) كيلوجرامات من مشغولات الذهب، وتمت إحالة عينات منها للفحص في مختبرات متخصصة، كما ضبطت مكائن تُستخدم في سبك العملات المعدنية والجنيه السعودي.

وأغلقت الوزارة المعمل المخالف، وأحالت العمالة المتورطين إلى النيابة العامة، التي بدورها ستقوم بالإحالة إلى القضاء لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وفقًا لنظامَي مكافحة التستر والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

وعلى صعيد متصل، أغلقت الفِرق الرقابية للوزارة 3 محال مخالفة بمحافظة جدة؛ تزاول نشاط بيع الذهب دون ترخيص، وتمت إحالة المسؤولين عنها إلى الجهات المعنية لتطبيق الأنظمة بحقهم.

وتشدِّد وزارة التجارة على متابعة أعمال المنشآت كافة، وحصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط. وتحث الوزارة عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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