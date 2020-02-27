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أمن طرق "سيل الطائف" يضبط ثلاثينيًّا بحوزته مخدرات و"مسدس"

تسليمه إلى إدارة مكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

أطاحت قوة أمن طريق السيل شمالي الطائف، بمواطن في الثلاثينيات من عمره، كان يخفي كمية من الحبوب المُخدرة في جيبه، بالإضافة إلى حمله سلاحًا ناريًّا؛ حيث تم تسليمه لإدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وكان رجال الأمن عند مركز الضبط الأمني بطريق السيل شمالي الطائف، قد رصدوا مركبة من نوع جيب لُوحظَ على قائدها ارتباك وبعض التغيرات؛ مما زاد الاشتباه به.


وقد تم تفتيش المركبة وعُثر بحوزته على كيس به أكثر من 950 حبة مُخدّرة، كما عُثر معه على سلاح ناري "مسدس" به ثماني طلقات حيّة، ولم يبدِ مقاومة لرجال الأمن.

وتم تحرير محضر بالواقعة وسُلمَ المتهم إلى إدارة مكافحة المخدرات بالطائف؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية حياله.

أمن طريق السيل الحبوب المُخدرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمن طرق "سيل الطائف" يضبط ثلاثينيًّا بحوزته مخدرات و"مسدس"
سبق

أطاحت قوة أمن طريق السيل شمالي الطائف، بمواطن في الثلاثينيات من عمره، كان يخفي كمية من الحبوب المُخدرة في جيبه، بالإضافة إلى حمله سلاحًا ناريًّا؛ حيث تم تسليمه لإدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وكان رجال الأمن عند مركز الضبط الأمني بطريق السيل شمالي الطائف، قد رصدوا مركبة من نوع جيب لُوحظَ على قائدها ارتباك وبعض التغيرات؛ مما زاد الاشتباه به.


وقد تم تفتيش المركبة وعُثر بحوزته على كيس به أكثر من 950 حبة مُخدّرة، كما عُثر معه على سلاح ناري "مسدس" به ثماني طلقات حيّة، ولم يبدِ مقاومة لرجال الأمن.

وتم تحرير محضر بالواقعة وسُلمَ المتهم إلى إدارة مكافحة المخدرات بالطائف؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية حياله.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
06:02 PM

أمن طرق "سيل الطائف" يضبط ثلاثينيًّا بحوزته مخدرات و"مسدس"

تسليمه إلى إدارة مكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

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فهد العتيبي - الطائف
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أطاحت قوة أمن طريق السيل شمالي الطائف، بمواطن في الثلاثينيات من عمره، كان يخفي كمية من الحبوب المُخدرة في جيبه، بالإضافة إلى حمله سلاحًا ناريًّا؛ حيث تم تسليمه لإدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وكان رجال الأمن عند مركز الضبط الأمني بطريق السيل شمالي الطائف، قد رصدوا مركبة من نوع جيب لُوحظَ على قائدها ارتباك وبعض التغيرات؛ مما زاد الاشتباه به.


وقد تم تفتيش المركبة وعُثر بحوزته على كيس به أكثر من 950 حبة مُخدّرة، كما عُثر معه على سلاح ناري "مسدس" به ثماني طلقات حيّة، ولم يبدِ مقاومة لرجال الأمن.

وتم تحرير محضر بالواقعة وسُلمَ المتهم إلى إدارة مكافحة المخدرات بالطائف؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية حياله.

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