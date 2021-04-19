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مساعد وزير التعليم في زيارة إلى مكة للوقوف على مستجدات المشاريع

إدارة التخطيط المدرسي استعرضت مشروع "مكة بلا مبان مستأجرة"

اطلع مساعد وزير التعليم الدكتور سعد بن سعود آل فهيد على المشاريع التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة، وذلك خلال زيارته للإدارة صباح اليوم.

واطلع على أعمال المدارس المشمولة بمبادرة الطفولة المبكرة خلال اجتماعه بقيادات تعليم مكة المكرمة، متفقداً ما تم إنجازه من المشاريع واستعداد الإدارة لتطبيق التوسع في مبادرة الطفولة المبكرة وأعمال التهيئة والجاهزية بها، إضافة إلى عدد من المشاريع المدرسية قيد الإنشاء والأخرى المتعثرة والأخرى الجديدة والمكتملة والمتوقع تشغيلها العام الدراسي القادم بتعليم مكة المكرمة.

وجرى ذلك بحضور وكيل الوزارة للمشاريع ووكيل الوزارة للخدمات المشتركة، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير المباني، وقيادات تعليم مكة المكرمة، ومدير عام تعليم منطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني المهندس فهد الحماد.

جدير بالذكر أن الاجتماع بدأ بكلمة ترحيبية من المدير العام، تلاها تقديم عرض مرئي لأبرز المشاريع التعليمية بمكة المكرمة، ثم كلمة توجيهية من مساعد وزير التعليم الدكتور سعد الفهيد.

واستعرضت إدارة التخطيط المدرسي مشروع مكة بلا مبانٍ مستأجرة، وفصول الإسناد تحت شعار "منجزات وتحديات"، ثم نوقشت احتياجات الخدمات المشتركة بين "تعليم مكة" والشركاء من شركة تطوير المباني.

وتم الوقوف على الحالة المالية لإدارة تعليم مكة المكرمة وعدد من الاحتياجات والمتطلبات للمشاريع التعليمية، وتم استعراض الاستعداد للعام، وأهم التحديات للعمل على تجاوزها.

وأعرب "آل فهيد" عن شكره لجهود إدارة تعليم مكة المكرمة والاستعداد والتهيئة التي تحظى بها المدارس المشمولة بمبادرة الطفولة والجهود الأخرى المبذولة والتي تم الوقوف عليها خلال الزيارة.

وأكد حرص ‫وزارة التعليم على دعم كل المشاريع التعليمية بالمنطقة، لافتاً إلى أن الزيارة بتوجيه من وزير التعليم تأتي لتقديم الدعم اللازم والمساندة في مواجهة التحديات التي قد تواجه تلك المشاريع التعليمية، وذلك ضمن جدول الزيارات التي تنظمها الوزارة لإدارات التعليم بالمناطق بناءً على توجيه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في إطار السعي لتحقيق رؤية ٢٠٣٠م.

وشكر مدير عام تعليم مكة المكرمة، مساعدَ وزير التعليم باسمه ونيابةً عن منسوبي ومنسوبات تعليم مكة المكرمة؛ نظير ما حظيت وتحظى به الإدارة من دعم ومساندة مستمرة لكل ما من شأنه أن يسهم بتحسين وتطوير الخدمات التعليمية بالمجتمع التعليمي.

واستمع إلى مقترحات الحضور من قيادات وفرق العمل بتعليم مكة المكرمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مساعد وزير التعليم في زيارة إلى مكة للوقوف على مستجدات المشاريع
سبق

اطلع مساعد وزير التعليم الدكتور سعد بن سعود آل فهيد على المشاريع التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة، وذلك خلال زيارته للإدارة صباح اليوم.

واطلع على أعمال المدارس المشمولة بمبادرة الطفولة المبكرة خلال اجتماعه بقيادات تعليم مكة المكرمة، متفقداً ما تم إنجازه من المشاريع واستعداد الإدارة لتطبيق التوسع في مبادرة الطفولة المبكرة وأعمال التهيئة والجاهزية بها، إضافة إلى عدد من المشاريع المدرسية قيد الإنشاء والأخرى المتعثرة والأخرى الجديدة والمكتملة والمتوقع تشغيلها العام الدراسي القادم بتعليم مكة المكرمة.

وجرى ذلك بحضور وكيل الوزارة للمشاريع ووكيل الوزارة للخدمات المشتركة، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير المباني، وقيادات تعليم مكة المكرمة، ومدير عام تعليم منطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني المهندس فهد الحماد.

جدير بالذكر أن الاجتماع بدأ بكلمة ترحيبية من المدير العام، تلاها تقديم عرض مرئي لأبرز المشاريع التعليمية بمكة المكرمة، ثم كلمة توجيهية من مساعد وزير التعليم الدكتور سعد الفهيد.

واستعرضت إدارة التخطيط المدرسي مشروع مكة بلا مبانٍ مستأجرة، وفصول الإسناد تحت شعار "منجزات وتحديات"، ثم نوقشت احتياجات الخدمات المشتركة بين "تعليم مكة" والشركاء من شركة تطوير المباني.

وتم الوقوف على الحالة المالية لإدارة تعليم مكة المكرمة وعدد من الاحتياجات والمتطلبات للمشاريع التعليمية، وتم استعراض الاستعداد للعام، وأهم التحديات للعمل على تجاوزها.

وأعرب "آل فهيد" عن شكره لجهود إدارة تعليم مكة المكرمة والاستعداد والتهيئة التي تحظى بها المدارس المشمولة بمبادرة الطفولة والجهود الأخرى المبذولة والتي تم الوقوف عليها خلال الزيارة.

وأكد حرص ‫وزارة التعليم على دعم كل المشاريع التعليمية بالمنطقة، لافتاً إلى أن الزيارة بتوجيه من وزير التعليم تأتي لتقديم الدعم اللازم والمساندة في مواجهة التحديات التي قد تواجه تلك المشاريع التعليمية، وذلك ضمن جدول الزيارات التي تنظمها الوزارة لإدارات التعليم بالمناطق بناءً على توجيه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في إطار السعي لتحقيق رؤية ٢٠٣٠م.

وشكر مدير عام تعليم مكة المكرمة، مساعدَ وزير التعليم باسمه ونيابةً عن منسوبي ومنسوبات تعليم مكة المكرمة؛ نظير ما حظيت وتحظى به الإدارة من دعم ومساندة مستمرة لكل ما من شأنه أن يسهم بتحسين وتطوير الخدمات التعليمية بالمجتمع التعليمي.

واستمع إلى مقترحات الحضور من قيادات وفرق العمل بتعليم مكة المكرمة.

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
02:16 PM

مساعد وزير التعليم في زيارة إلى مكة للوقوف على مستجدات المشاريع

إدارة التخطيط المدرسي استعرضت مشروع "مكة بلا مبان مستأجرة"

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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اطلع مساعد وزير التعليم الدكتور سعد بن سعود آل فهيد على المشاريع التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة، وذلك خلال زيارته للإدارة صباح اليوم.

واطلع على أعمال المدارس المشمولة بمبادرة الطفولة المبكرة خلال اجتماعه بقيادات تعليم مكة المكرمة، متفقداً ما تم إنجازه من المشاريع واستعداد الإدارة لتطبيق التوسع في مبادرة الطفولة المبكرة وأعمال التهيئة والجاهزية بها، إضافة إلى عدد من المشاريع المدرسية قيد الإنشاء والأخرى المتعثرة والأخرى الجديدة والمكتملة والمتوقع تشغيلها العام الدراسي القادم بتعليم مكة المكرمة.

وجرى ذلك بحضور وكيل الوزارة للمشاريع ووكيل الوزارة للخدمات المشتركة، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير المباني، وقيادات تعليم مكة المكرمة، ومدير عام تعليم منطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني المهندس فهد الحماد.

جدير بالذكر أن الاجتماع بدأ بكلمة ترحيبية من المدير العام، تلاها تقديم عرض مرئي لأبرز المشاريع التعليمية بمكة المكرمة، ثم كلمة توجيهية من مساعد وزير التعليم الدكتور سعد الفهيد.

واستعرضت إدارة التخطيط المدرسي مشروع مكة بلا مبانٍ مستأجرة، وفصول الإسناد تحت شعار "منجزات وتحديات"، ثم نوقشت احتياجات الخدمات المشتركة بين "تعليم مكة" والشركاء من شركة تطوير المباني.

وتم الوقوف على الحالة المالية لإدارة تعليم مكة المكرمة وعدد من الاحتياجات والمتطلبات للمشاريع التعليمية، وتم استعراض الاستعداد للعام، وأهم التحديات للعمل على تجاوزها.

وأعرب "آل فهيد" عن شكره لجهود إدارة تعليم مكة المكرمة والاستعداد والتهيئة التي تحظى بها المدارس المشمولة بمبادرة الطفولة والجهود الأخرى المبذولة والتي تم الوقوف عليها خلال الزيارة.

وأكد حرص ‫وزارة التعليم على دعم كل المشاريع التعليمية بالمنطقة، لافتاً إلى أن الزيارة بتوجيه من وزير التعليم تأتي لتقديم الدعم اللازم والمساندة في مواجهة التحديات التي قد تواجه تلك المشاريع التعليمية، وذلك ضمن جدول الزيارات التي تنظمها الوزارة لإدارات التعليم بالمناطق بناءً على توجيه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في إطار السعي لتحقيق رؤية ٢٠٣٠م.

وشكر مدير عام تعليم مكة المكرمة، مساعدَ وزير التعليم باسمه ونيابةً عن منسوبي ومنسوبات تعليم مكة المكرمة؛ نظير ما حظيت وتحظى به الإدارة من دعم ومساندة مستمرة لكل ما من شأنه أن يسهم بتحسين وتطوير الخدمات التعليمية بالمجتمع التعليمي.

واستمع إلى مقترحات الحضور من قيادات وفرق العمل بتعليم مكة المكرمة.

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