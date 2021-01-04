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تفاعلاً مع بلاغ مواطن.. المرور: قبضنا على قائد الحافلة المسرع

كان يسير بسرعة عالية جداً ويقوم بتجاوزات خطرة على طريق الخرج

تفاعل المرور السعودي مع بلاغ من مواطن حول مخالفة حافلة على طريق الخرج الجديد؛ إثر قيادتها بسرعة عالية، معلناً القبض على قائد الحافلة التي كانت تسير بسرعة عالية بأحد طرق الرياض.

وقال المرور عبر حسابه في تويتر: نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

الإدارة العامة للمرور

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تفاعلاً مع بلاغ مواطن.. المرور: قبضنا على قائد الحافلة المسرع
سبق

تفاعل المرور السعودي مع بلاغ من مواطن حول مخالفة حافلة على طريق الخرج الجديد؛ إثر قيادتها بسرعة عالية، معلناً القبض على قائد الحافلة التي كانت تسير بسرعة عالية بأحد طرق الرياض.

وقال المرور عبر حسابه في تويتر: نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
12:54 PM

تفاعلاً مع بلاغ مواطن.. المرور: قبضنا على قائد الحافلة المسرع

كان يسير بسرعة عالية جداً ويقوم بتجاوزات خطرة على طريق الخرج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تفاعل المرور السعودي مع بلاغ من مواطن حول مخالفة حافلة على طريق الخرج الجديد؛ إثر قيادتها بسرعة عالية، معلناً القبض على قائد الحافلة التي كانت تسير بسرعة عالية بأحد طرق الرياض.

وقال المرور عبر حسابه في تويتر: نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

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